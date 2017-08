Así están los actores de Al salir de clase, veinte años después Los protagonistas de 'Al salir de clase', en sus comienzos. Los protagonistas de la pionera serie juvenil de Telecinco se reencuentran dos décadas más tarde SUR.ES Viernes, 18 agosto 2017, 12:45

Han pasado dos décadas, pero apenas se nota. Su complicidad sigue siendo casi la misma, así que en lo que más se nota el paso del tiempo es en el aspecto físico. Las largas melenas han dado paso a otro tipo de peinados e incluso, en el caso de algunos de ellos, a cabezas alopécicas. Son los protagonistas de la serie 'Al salir de clase', que veinte años después de su emisión en Telecinco, se han vuelto a reunir para un reportaje especial que publicará la revista Vanity Fair en septiembre.

Ya han trascendido algunas imágenes y anécdotas del reencuentro, en el que la actriz Elsa Pataky fue una de las grandes ausentes en la sesión por estar en Australia. Sin embargo se sabe de cómo fue su casting: "Cuando me llamaron para la prueba, en un principio no quise ir. Pero luego me dije: es la última a la que voy. Así que me presenté con una actitud mucho más relajada", ha explicado.

Entre algunas de las anécdotas acerca de las pruebas destacan las palabras de Mariano Alameda, Íñigo en la serie, que asegura que cuando le preguntaron si quería hacer una nueva serie diaria dijo que "no", pero que su representante le convenció: "Fui sin ningunas ganas. Con gorra, comiendo patatas fritas... Debí de hacer una prueba horrible. Antonio Cuadri me comentó: 'No me gusta lo que has hecho, pero me gustas tú'".

Aunque muchos continúan trabajando en el campo de la interpretación como Víctor Clavijo, Félix Gómez o Javier Pereira, otros como Íñigo Gómez, Mariano Alameda, Sergio Villoldo y Daniel Huarte han cambiado completamente de tercio y se dedican profesionalmente a la enseñanza de técnicas de meditación y yoga en diferentes entornos y escuelas.

Antonio Cuadri, creador y director de unos 100 episodios de la serie, asegura que cuando surgió este proyecto Telecinco"venía de la etapa de las Mama Chicho y quería rejuvenecer la audiencia con un público urbano", para después continuar agregando que "el título fue uno de los ingredientes del éxito" de la ficción, que consiguió durante su emisión importantes datos de audiencia.