Actores que llevan la voz cantante

Han sorprendido en la gran pantalla con papeles que ya forman parte de la historia del séptimo arte y la televisión (gusten más o menos) y, en algunos casos, serán pocos los que pongan en tela de juicio su calidad como actores o actrices. Lo que quizás muchos no sepan es que también han puesto a prueba su capacidad vocal en escenas puntuales, algunas de las cuáles igual pasaron para el espectador como simples 'playbacks'.

Antonio Banderas

El primer puesto del ránking bien lo merece el malagueño Antonio Banderas. En 'Átame', de Pedro Almodóvar, una de las escenas más emotivas es la que comparten Loles León, Victoria Abril y Antonio Banderas en el interior de un coche cantando la conocida canción del Dúo Dinámico 'Resistiré'. No obstante, y aunque también se ha dejado escuchar en 'Los reyes del mambo', su interpretación musical más conocida es la 'Canción del Mariachi' en la película 'Desperado'.

Juego de tronos

En los siete reinos también hay espacio para la música, pero ¿qué voz conquistará el trono de hierro? Podría ser la de Jon Snow (Kit Harington), Ramsay Bolton (Iwan Rheon), Theo Greyjoy (Alfie Allen), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) o Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). Todos ellos participaron con Coldplay en un vídeo musical con fines benéficos para la 'Red Nose Day', una cita solidaria que busca reunir dinero para niños que viven en la pobreza.

Tom Cruise

Este actor no deja de sorprender. Es de sobra conocido que no usa dobles en las escenas de acción de sus películas. Además de tiros y puñetazos, también ha demostrado en algún que otro papel su vertiente cómica, pero es que Tom Cruise también se atreve con la música. Para aquellos que no lo sepan era su voz la que sonaba en 'La era del rock' interpretando 'Wanted Dead or Alive', de Bon Jovi.

¿Hay algo que no se le dé bien a? Al parecer, no. Y no iba a ser menos entonar las notas de una canción.

Robert Downey Jr.

Tras unos comienzos salpicados por polémicas y adicciones, el actor se reconcilió con el público gracias a sus papeles protagonistas en películas como 'Sherlock Holmes' y 'Iron Man'. Pero, mucho antes de todo esto, Robert Downey Jr. dejó con la boca abierta a la propia Ally MacBeal con una versión, a duo con Sting, de 'Every Breath You Take'.

Es madre de dragones, domina varios idiomas de los siete reinos y además sabe cantar y tocar la guitarra. Y no lo hace nada mal. Este vídeo es una muestra de ellos. Que es capaz de mudar la piel en cada interpretación y encarnar a personajes tan diversos como extraños, lo ha demostrado en numerosas ocasiones. Pero que de elegir a un cantante se decantaría por resulta cuanto menos curioso. Pues sí, sorprendió en 1990 emulando al mismísimo 'rey del rock' en la cinta. Después repetiría experiencia en. A pesar de su carácter serio y a pesar de que ha encarnado a, uno de los superhéroes más poderosos de la factoría Marvel, también mostró su lado más tierno cantando un villancico en la película. El Oscar por su papel de Viola de Lesseps en avala su carrera como actriz, pero lo que quizás muchos no sabían hasta su paso por la serie musical es que sabe cantar y muy bien.