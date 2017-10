¿Qué fue de los actores de Blossom? El reparto acaba de vivir un reencuentro 22 años después de que finalizara la serie. Así han cambiado y éstas son sus carreras MARI CARMEN PARRA Málaga Sábado, 7 octubre 2017, 02:49

El año 2016 terminó con el Reencuentro de OT, una reunión que enganchó a la audiencia que revivió grandes momentos televisivos y que revivió recuerdos y nostalgia. Tal fue el éxito, que la moda de los 'reencuentros' de series o programas que fueron éxito no se hicieron esperar. UPA Dance, Física o Química, Compañeros o Al salir de Clase fueron algunos ejemplos nacionales, mientras que al otro lado de nuestras fronteras, ficciones míticas como El Príncipe de Bel Air, Cosas de Casa, Padres Forzosos o Salvados por la Campana también reunieron a sus respectivos repartos para gozo de sus seguidores.

Pues bien, ahora le ha tocado el turno a otra serie que quedará en la memoria de aquellos que fueron adolescentes en la década de los 90. Se trata de Blossom, una ficción (tuvo cinco temporadas que se emitieron de 1991 a 1995) que trataba la vida de una adolescente madura e inteligente que vivía con su padre, músico, y sus dos hermanos. A partir de ahí, las tramas de la sitcom tocaban los problemas juveniles de manera abierta, pero con un tono divertido.

El culpable de este reencuentro ha sido el portal Entertainment Weekly, que ha sido el encargado de promover que Mayim Bialik (Blossom, en la serie) y el resto de actores como Joey Lawrence, que interpretaba a Joey Russo; Michael Stoyanov, que daba vida a Anthony, el hermano mayor; Ted Wass, que era Nick, el padre, y Jenna von Oy, que interpretaba a Six, la mejor amiga de Blossom, se hayan vuelto a ver las caras 22 años después. Evidentemente, Entertainment Weekly ha querido plasmar esta cita en un 'shooting' (la sesión de fotos la puedes ver aquí) bajo el objetivo de Peter Yang que está dando la vuelta al mundo y que ha servido para que los fans de Blossom se pregunten... ¿qué fue de sus actores?

1 Mayim Bialik (Blossom)

Era la protagonista de la serie y cuando terminó la misma, Mayim se alejó de las cámaras y se centró en sus estudios. Fue a la Universidad de UCLA y en el año 2000 La actriz se graduó en neurociencia y estudios judaicos y hebreos, para dos años después obtener el doctorado.

A la vez que estudiaba Bialik hizo de secundaria y trabajó como dobladora, sin embargo en 2010 le llegó el papel que la encumbraría de nuevo a primera televisiva, el de Amy Farrah Fowler, en la serie The Big Bang Theory. De hecho, su papel no sólo le ha devuelto la fama, sino que le ha servido para ser reconocida por la industria que la ha galardonado con varios premios Grammy por su papel de Amy Farrah Fowler.

2 Joey Lawrence (Joey, el hermano de Blossom)

Joey Lawrence interpretaba a Joey Russo, el hermano de Blossom, y al igual que Mayim Bialik su paso por esta serie le catapultó al estrellato, sobre todo, al del universo adolescente. Lawrence se convirtió en los 90 en el amor platónico de las quinceañeras de medio planeta y su cara sirvió para forrar carpetas de millones de estudiantes que soñaban con tenerlo a su lado.

Tras Blossom, Joey Lawrence participó en la serie 'Más que hermanos' junto a sus verdaderos hermanos, una comedia que pasó por la televisión sin pena ni gloria. Con esta ficción finalizada, el actor continuó con su carrera interpretativa con apariciones puntuales en series como C.S.I. Nueva York o Californication. Además, protagonizó durante cuatro temporadas (finalizó en 2015) la serie 'Melissa & Joey', junto a otra actriz muy conocida por los adolescentes, Melissa Joan Hart ('Sabrina, cosas de brujas').

3 Jenna Von Oÿ (Six, la mejor amiga de Blossom)

Six, la mejor amiga de Blossom también fue uno de los personajes más queridos de la serie, ya que se trataba de un personaje muy simpático que se caracterizaba por lo rápido que hablaba, sin embargo, cuando terminó la serie, su carrera interpretativa comenzó a apagarse..

Tras Blossom y con el éxito todavía resonando a sus espaldas, Jenna Von Oÿ consiguió inmediatamente trabajo con otro rol secundario en una sitcom llamada The Parkers, lo que le permitió estar durante cinco años delante de las cámaras. No obstante, con el final de The Parkers, la presencia de Jenna en televisión fue a menos y se centró como actriz de doblaje y tuvo algún que otro intento de lanzar una carrera como cantante, que no fue a más.

Se casó en 2010 y tiene dos hijas.

4 Michael Stoyanov (Anthony, el hermano mayor de Blossom)

Michael Stoyanov era el actor que daba vida al hermano mayor de Blossom, Anthony, un chico que había sido alcohólico y drogadicto, pero que ya había superado sus adicciones. Tras finalizar Blossom, la carrera de Michael prosiguió pero con personajes de menor repercusión y de tipo esporádico en series conocidas por todos como CSI, Prison Break o El mentalista. Eso sí, tuvo un pequeño papel en El Caballero Oscuro como uno de los miembros de la banda del Joker interpretado por Heath Ledger.

5 Ted Wass (Nick Russo, padre de Blossom)

Ted Wass era el actor que se metía en la piel del padre de Blossom y puede presumir de ser de los pocos intérpretes de la serie que se ha labrado una exitosa carrera .

Una vez que Blossom echó el telón, Ted Wass aparcó la interpretación y se ha estado dedicando a la dirección de telecomedias, algo que no le resultaba nuevo, puesto que ya había dirigido algunos de los episodios de Blossom. De hecho, Ted Wass es uno de los realizadores de televisión más prolíficos de Estados Unidos y en su amplio curriculum se encuentran series tan famosas como 'Spin City: Loca alcaldía', 'Dos chicas sin blanca' o 'Mom'.

