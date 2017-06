David Delfín, un malagueño que echaba de menos el mar

Aunque residía en Madrid, el diseñador David Delfín siempre llevó a Málaga en su corazón. En una entrevista publicada por este periódico en 2009, confesó que los veranos en la capital de España eran más llevaderos porque “cada dos por tres” tomaba un AVE camino de su tierra natal para visitar a su madre y sus hermanos, darse un baño en la playa y regresar en el mismo día. Delfín aseguró que, en los primeros años de su vida en Madrid, echaba mucho de menos el mar y la familia. “Todavía, cada vez que bajo, respiro y noto la cosita esta del mar... me pone mucho las pilas”, afirmó a SUR.

Delfín nació en Ronda, donde residió hasta los tres años, y luego se marchó con su familia a Marbella, ciudad de la que fue vecino durante 15 años antes de trasladarse a Madrid para desarrollar su carrera en el mundo de la moda. En Marbella residió muy cerca de la plaza de Toros. Desde su casa, en la séptima planta de un edificio, divisaba parte de la plaza, pero lo que podía atisbar de las corridas de toros no le gustaba, por lo que siempre se manifestó en contra de la violencia con los animales. “Desde entonces la sangre y la violencia con los animales no me gustan. La estética sí me encanta”, apuntó a este periódico.

Hace un año, tras desvelar en la revista Vogue que sufría tres tumores en el cerebro, pasó unos días en el hotel Puente Romano de Marbella junto a su novio, el fotógrafo Pablo Sáez, para descansar del estrés que llevó aparejado hacer público su complicado estado de salud. Desde este lujoso resort de la Milla de Oro marbellí, David Delfín compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía de dos cisnes con el mensaje: "Tú y yo #mypuenteromano Paradise". Desde ayer, las últimas publicaciones del diseñador en su cuenta de Instagram, del pasado mes de abril, se llenan de mensajes de homenaje al diseñador y condolencias a su novio y su familia.

