El azafato de Ryanair que vende lotería al ritmo de su peculiar versión de 'Despacito'

Se llama Javier Otero. Es gaditano, trabaja de tripulante de cabina de Ryanair y, sin comerlo ni beberlo, se ha convertido en uno de los personajes virales del momento. Y todo por culpa de Luis Fonsi. Y es que dispuesto a animar las ventas de la lotería que comercializa la aerolínea en pleno vuelo, el trabajador no dudó en coger el interfono y sorprender a los viajeros con una peculiar versión de la canción del momento, 'Despacito'. Ocurrió durante un vuelo que cubría la ruta entre Sevilla y las Islas Canarias. Un pasajero le grabó y lo subió a Facebook, donde las reacciones no se hicieron esperar: más de un millón de reproducciones (ya va por 1.200.000), más de de 18.200 compartidos y un centenar de mensajes que alaban su arte y desparpajo. 'La vida son dos días. Y hay que pasárselo bien, ¿no?', reza el texto que acompaña el post con el vídeo.

Y es que la versión de Otero no tiene desperdicio: "Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote, / tienes que volar conmigo hoy. / Vi que tu cartera ya estaba mirándote, / álzame el billete que ya voy. / Tú, tú eres pasajero y yo soy el que va / sin dejar dormir, sólo vendiendo más, / sólo de pensarlo me pongo nervioso. / Ya, ya me estoy acercando más de lo normal, / todos mis sentidos en venderte más / no puedes bajarte sin comprarme (sic) uno", canta antes de arrancarse con el estribillo. "Dos euritos, llévate tu rasca, sólo dos euritos, y si tienes suerte toca un cochecito, o si lo prefieres tienes un milloncito".

Y todo para vender un rasca, uno de los muchos extra que Ryanair ofrece -previo pago- a sus usuarios. Antes de iniciar su peregrinaje por los pasillos del avión, los miembros de la tripulación suelen coger el interfono para anunciar que en breves minutos pasarán a ofrecer sus productos. Lo que no esperaban los pasajeros es la original forma de hacerlo de este gaditano, empleado de la aerolínea desde hace un año.

Un pasajero grabó su intervención, le pasó el vídeo al propio Javier y éste lo colgó en su cuenta de Facebook el pasado sábado por la noche. Olía a nuevo hit. Y así ha sido. "Si hay que vender paninis, pues genial, pero intento hacerlo original", ha asegurado este tripulante de cabina, acostumbrado a amenizar a los usuarios con sus chistes y bromas. De hecho, en su perfil de Facebook hay otros vídeos donde presume de su forma de dar salida a la oferta de comidas de la compañía. "Tengo bocadillos de jamón y queso y otros bocadillos vegetales hechos por mi compañera Marilen, que ha bajado esta mañana a comprar el pan temprano y los ha empaquetado todos con mucho cariño para así venderlos a bordo y poder pagar el coche, que le quedan tres letras", se le oye decir en uno de ellos. "También tenemos nuggets de pollo, tenemos pancakes, tenemos burritos, tenemos papas fritas y nuestros tres fantásticos platos estrella, que son la lasaña, nuestro pollo agridulce, que hemos comprado en el chino esta mañana porque eso no hay quien lo haga, todo esto sólo por 10 euritos", dañade antes de arrancarse con varios chistes.