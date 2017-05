«Parece que no me ha pasado nada, pero me ha pasado mucho»

María Teresa Campos, de 75 años, abandonó ayer muy sonriente y con unas grandes gafas de espejo la Fundación Jiménez Díaz tras recibir el alta médica del ictus sufrido el pasado 16 de mayo y que la ha mantenido ingresada una semana en ese hospital madrileño. Acompañada de sus dos hijas, Terelu y Carmen, la periodista y presentadora, vestida con un pantalón blanco y una blusa rosa, agradeció a los numerosos periodistas que la esperaban a la salida el interés «en su persona». También dio las gracias a Mediaset, a Paolo Vasile, a los neurólogos que la han tratado y a «todo el personal de la planta nueve», que han sido «maravillosos» con ella.

Según ha contado en ‘Sálvame’ Terelu, su madre no tiene ningún problema de movilidad, habla correctamente y mantiene intactas todas sus facultades mentales. El ictus únicamente le ha afectado al músculo ocular, lo que le provoca una visión doble. Su vuelta al trabajo (tiene un contrato de larga duración con Telecinco) no será desde luego a corto o medio plazo, habida cuenta de que los médicos le han recomendado tranquilidad, además de paciencia y constancia con los ejercicios de rehabilitación que le han indicado.

Rodeada de una gran expectación mediática, la veterana presentadora declaró que quería decir algo «muy importante» y marcó una pausa para pedir agua y aclararse la voz. «Cuando me sentí mal, hubo personas... Hice (continuó, tras una pausa emocionada) una campaña sobre el ictus (en Mediaset, en 2013), y Gustavo (su chófer) se dio cuenta de que yo tenía una de las cosas que dije en esa campaña. Y eso hizo que yo esté hoy aquí; que parezca que no me ha pasado nada, aunque me ha pasado mucho», comentó refiriéndose al síntoma de doble visión que desató las alarmas.

María Teresa se comprometió a hacer todos los ejercicios que le han prescrito «con esto de los ojos»: «Espero que nos veremos pronto», dijo la expresentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ (más de 660 emisiones en T5). También su hija Carmen contó que su madre tiene que estar «optimista» y que necesita «ejercicios» y «tiempo». Por su expreso deseo, no se ha informado de nada de lo ocurrido a su novio, Edmundo Arrocet, que está concursando en ‘Supervivientes’.