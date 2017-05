Tom Cruise hará 'Top Gun 2'

Tom Cruise, de 54 años, volverá a meterse en la piel de Maverick en la secuela de 'Top Gun'. La película resultó un éxito de taquilla en 1986, con una recaudación de 350 millones de dólares y la canción del filme, ('Take my breath away', del grupo Berlin), un 'hit' mundial. Cruise, emparejado en esa ficción con Kelly McGilis, se consagró como héroe de acción en aquella cinta de pilotos de guerra.