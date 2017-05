La campaña sobre el ictus que ayudó a María Teresa Campos

Curiosamente la televisión ha ayudado a María Teresa Campos en su ictus. Y no porque lleve casi toda su vida en la pequeña pantalla. "Cuando me sentí mal, hubieron unas personas que me dijeron que podía ser ansiedad. Yo hice una campaña sobre el ictus y Gustavo (su chófer) se dio cuenta de que yo tenía una de las cosas que yo dije en esa campaña, campaña por la cual a Mediaset nos dieron un premio, y eso fue lo que hizo que yo este hoy aquí, que parezca que no me ha pasado nada, aunque me ha pasado mucho", ha contado la periodista al recibir este miércoles el alta hospitalaria tras permanecer ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid ocho días con un cuadro de isquemia cerebral.

También se ha mostrado muy agradecida con Mediaset, sus compañeros y el consejero delegado de la compañía, Paolo Vasile, a quienes ha dicho que pronto volverá. "Como yo voy a hacer todos los ejercicios y todas las cosas que haya que hacer, yo espero que nos veamos pronto", ha subrayado puesto que el ictus le ha afectado a la visión de sus ojos.

En declaraciones a los medios de comunicación, a la salida del centro hospitalario, la presentadora se ha mostrado agradecida con los periodistas. "Muchas gracias. No quería irme sin agradeceros. Sé que habré estado fastidiándoos, todos los días ahí en la puerta", ha afirmado, para después dar las gracias a la centro y a los neurólogos que la han atendido, entre otros.

María Teresa Campos tiene 75 años y lleva décadas vinculada al mundo de la televisión, en concreto desde sus primeras apariciones en Televisión Española en los años 80, cuando trabajó en programas junto al periodista Jesús Hermida.