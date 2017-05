María Teresa Campos podría recibir el alta en 24 horas

Apenas una semana después de que María Teresa Campos ingresase en Fundación Jiménez Díaz a consecuencia de un ictus, la presentadora podría recibir el alta en las próximas horas, según ha anunciado Terelu Campos. “El médico ha estado esta mañana, hoy estaba muy animada y me he venido aquí mucho más contenta porque cuando la veo más activa me da una tranquilidad”, ha explicado su hija en Sálvame.

María Teresa Campos sigue su evolución, aunque aún tiene afectada parte de la visión en un ojo. "Ella me ha llegado a decir que le valdría con quedarse como está ahora", ha relatado Terelu Campos en el espacio con el que colabora visiblemente emocionada.

Aunque en un primer momento la presentadora será trasladada a su domicilio madrileño, la intención de sus hijas es que María Teresa Campos se mude a su casa de Málaga para seguir su recuperación. "Lo que queremos es, una vez que todo esté en orden, irnos a Málaga y que allí descanse. Que esté en su casa mirando al mar y disfrutando de sus amigas, de la familia. A ver qué dice”, adelantó Carmen Borrego.