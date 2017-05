Un león marino agarra del vestido a una niña y la tira al agua en el muelle de Vancouver

Hay que tener cuidado con los animales que viven en libertad. No por nada, sino porque algunos se piensan que son peluches, cuando en realidad se está ante seres vivos que no se sabe cómo van a actuar ante cualquier hecho. Esta lección la han debido aprender el grupo de personas que se encontraba en el muelle de Vancouver lanzando comida a un león marino.

Todo ocurrió el pasado sábado en el puerto de Richmond (Vancouver), cuando después de haberle estado lanzándole cosas de comer a un león marino, éste de un salto del agua, agarró de un bocado el filo del vestido de una niña que se había sentado en el borde del muelle, tirándola al agua. Sin pensárselo dos veces, un hombre saltó para socorrer a la niña. Unas imágenes que han quedado recogidas en un vídeo de un estudiante universitario que estaba presente.

Así se observa y se escucha cómo las risas de los allí presentes se convirtieron de inmediato en gritos de pánico, pero, afortunadamente todo quedó en un sust.

«Mi primera reacción al ver el vídeo fue pensar en lo estúpida que es alguna gente, que no trata a los animales salvajes con el respeto apropiado. No son animales de circo, no están entrenados para estar cerca de seres humanos», aseguró Andrew Tites, director de la Unidad de Investigación de Mamíferos Marinos de la Columbia Británica en declaraciones a CBS. Según este experto, el león marino probablemente confundió el vestido de la niña con comida dado que si merodeaba por ahí era precisamente para conseguir comida que los curiosos le lanzaban.