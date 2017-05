Rosa López se derrumba ante Bertín y confiesa lo que nunca se atrevió a contar

Bertín Osborne le abrió anoche la puerta de 'Mi casa es la tuya' a Rosa López. La ‘triunfita’ y representante española en Eurovisión alló por 2002 se confesó en el espacio de Telecinco como nunca antes había hecho en televisión y desveló un episodio que hasta el momento no se había atrevido a contar ante las cámaras: una supuesta negligencia médica que, según explicó entre lágrimas, estuvo a punto de acabar con su carrera musical. Así, la exconcursante de 'Tu cara me suena' detalló cómo llegó a quedarse sin voz. En compañía de Paca, su madre, la intérprete desempolvó una historia rocambolesca que complicó su gira en pleno despegue de su éxito sobre los escenarios: “Tenía una gira tremenda y mi voz estaba preparada, pero hubo un día que, yo no sé por qué, una chavala no paraba de preguntarme si estaba bien. Ella tenía miedo a que fallara y se empeñó que estaba mal y que, por cojones, quería traer a un médico”, comenzó contando. “Este médico me trajo al camerino y me dijo que solo me iba a ver”, revivía mientras continuaba su narración asegurando que un médico jamás intentaría ver unas cuerdas vocales “con una lupa de dentista”. “Yo me acojoné cuando el tío abre el maletín y me doy cuenta que rueda un bote colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era eso. No sé qué me pincharon en el culo, pero desde ese día...”, se derrumbó Rosa.

Y continuó: “En el primer concierto me fue bien, el siguiente también, pero en el tercero durante la sexta canción no es que no pudiera cantar, es que me asfixiaba”. En ese instante, la extriunfita comenzó a llorar sin consuelo recordando aquella dura etapa y cómo aquella presunta negligencia médica, de alguien que sospecha que no era ni médico, pudo costarle su carrera.

Durante ochos meses aquel episodio la tuvo aislada en casa sin poder hablar más que a través de una pizarra. “Nadie quería operarme la cuerdas”, reveló Rosa. Finalmente fue su expareja, que es médico, quien le realizó la intervención: “Había muchos intereses creados a su alrededor. Sabía lo que tenía desde que la vi por primera vez y sabía que la solución por cómo estaba evolucionando era la cirugía”, contó Pablo Muñoz en un vídeo.

“Te mentiría si te digo que no he pensado en abandonar mi carrera”, confesó también López al tiempo que reveló que “en ocasiones" ha pensado que OT es lo peor que le ha pasado en la vida, "pero ha sido lo mejor”, puntualizó. Así de contundente se mostró López al valorar su paso por el 'talent show' de TVE.

Sobre su situación personal, Rosa le indicó a Bertín que no ha tenido suerte en el amor. Sus relaciones han fracasado y desde la última, según dijo, no se ha vuelto a enamorar. Rosa, que aseguró que lleva dos años sin estar con un hombre, le detalló al presentador lo que le atrae de los hombres. "Me gusta que tengan cabeza", advirtió.