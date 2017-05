Al final, el que menos gritó fue el que más convenció. Estoy hablando de Eurovisión. Y también de Patxi López. Eurovisión lo ganó una canción pequeñita, íntima, susurrante y llena de sentimiento. Una canción que también se parecía a otras, igual que les ocurre a la inmensa mayoría de las canciones que se presentan a ese concurso. Solo que esta vez el parecido tenía que ver con la música de verdad. A mí por lo menos me recordó a algunas joyitas acústicas de Chico Buarque o Caetano Veloso... Las primarias del PSOE está por ver quién las gana. Pero el triunfo de Santiago Sobral en Kiev parece haberle dado alas a Patxi López en el debate. Su discurso, como esa canción, también fue nostálgico y lleno de buenos sentimientos. Y también recuerda a otros discursos, como ocurre con los de Pedro Sánchez y Susana Díaz. La diferencia está en que lo de Patxi remite a los tiempos en que la política (como la música) todavía parecía de verdad, a aquella época ya casi remota en la que aún se creía en el consenso. De hecho, podría recordar a algunas joyitas dialécticas del Felipe González de la chaqueta de pana, mucho antes de que lo abdujeran para siempre Marbella y la tanorexia.

Casi no me sorprende que entre tanto vociferio, pose, disfraz y alarde pirotécnico eurovisivo se alzara con el primer puesto un chico medio despeinado, desaliñado y que cantaba bajito, un chico como que pasaba por allí, vio un micro abierto y se lanzó a recitar lo que le salió del alma. Tampoco me extraña que en el fragor de la guerra fratricida que ahora se libra en el PSOE la voz del que habló en tono más moderado fuera escuchada con más atención que la de sus bélicos contrincantes. La publicidad ya descubrió hace tiempo que si de verdad quieres captar la atención debes insertar un anuncio suave, relajante o directamente mudo en medio de la insufrible estridencia de ‘spots’ histéricos y atronadores que nos invade.

Los eurofans, con sus votos, han castigado la ‘antimúsica’. Otro tipo de eurofans hace poco en Francia paró con su voto el avance de la ‘antipolítica’ de Marine Le Pen. Al final, va a ser que sabemos distinguir... Quizá no todo esté perdido.