María Teresa Campos sufre pérdida de visión en un ojo a causa del ictus

"No ha habido avances, pero no ha ido para atrás". Así de contundente se ha mostrado Terelu Campos sobre el estado de salud de su madre 24 horas después de que María Teresa Campos sufriese una isquemia cerebral. A la presentadora le continúan haciendo pruebas y, aunque "esto es imprevisible y cada persona reacciona de una manera", la comunicadora no ha experimentado un empeoramiento de su estado, lo que es favorable, puesto que las primeras 48 horas suele ser las más críticas al existir un alto riesgo de que se repita el ictus.

Los médicos creen que "se llegó a tiempo para evitar un mal mayor", aunque le han dejado clara a la familia que la recuperación muy ser muy lenta. Y nada de una posible alta pronto. No puede levantarse. "Se llevó el susto de su vida, en realidad todas nos llevamos el susto de nuestras vidas", puntualizó Terelu en directo en 'Sálvame'. En el espacio de Telecinco confirmó que la malagueña sigue con la pérdida de visión en un ojo, que incluso puede tardar meses en recuperar. "Lo importante ahora es la resonancia confirme que ha sido un ictus, pero dicen que ha sido en un sitio malísimo", recalcó.

Precisamente, la ceguera en uno de sus ojos fue el indicador de que algo le estaba pasando. Según ha relatado su hija Carmen Borrego, se levantó mareada y diciendo que había perdido la visión de uno de los ojos. Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital privado La Luz de la Moraleja (Madrid), pero allí le aconsejeron el traslado a la unidad de ictus de la Fundación Jiménez Díaz, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos "consciente", tal y como informó ayer SUR. "Esta mañana incluso ha tomado un cola cao con unas tostadas", resaltó Terelu.

Del ingreso de la presentadora malagueña es totalmente ajeno el que es su pareja sentimental: Edmundo Arrocet. Según han dejado claro su hija Carmen Borrego, la comunicadora malagueña habría prohibido que se informase al concursante de 'Supervivientes' de su estado de salud. Borrego participó ayer en directo, por vía telefónica, en el 'reality' de Telecinco para pedir que no se le comunicasen al humorista las últimas noticias sobre Campos mientras su evolución fuera positiva al tiempo que afirmó que los partes médicos «son tranquiilizadores».