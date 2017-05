El drama familiar de Eduardo Gómez y los motivos de su retiro en Marbella

Eduardo Gómez reapareció este sábado en la pequeña pantalla. Y lo hizo en un plató de Telecinco. Así, el actor acudió al 'Deluxe' para ofrecer su entrevista más personal. El que fuera miembro de la comunidad de Mirador de Montepinar le detalló a Jorge Javier Vázquez sus motivos para abandonar 'La que se avecina' -pese a su éxito- y sorprendió con un duro drama familiar.

Durante la entrevista el popular intérprete contó que su primera mujer le abandonó al poco de dar a luz a su hijo, dejándole al cargo del recién nacido. "Una mañana me levanté porque el niño estaba llorando, le cogí en brazos y vi la nota de mi mujer en la que me decía que se iba", narró. Según detalló, la situación económica que atravesaban -que no era buena- pudo ser el detonante de dicha situación, que marcó su vida.

Sobre los motivos que le han empujado a salirse de la serie tras su sexta temporada, el actor aseguro que necesitaba un parón: "Llevaba 10 años de éxito y necesitaba descansar porque si no, iba a petar", explicó. El alto ritmo de grabaciones de la ficción, fue determinante en su decisión. "Ahora vivo tranquilo en Marbella". Allí, disfruta de la Costa del Sol alejado de los focos tras su ruptura con la que fue su novia Jessica, tras una larga relación.