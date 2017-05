La curiosa vida de Sabrina en Málaga, 16 años después de ganar GH

Pocos la recuerdan ya por su nombre: Sabrina Mahi. Pero si le añadimos que fue la ganadora de la segunda edición de Gran Hermano la cosa cambia. Y es que ha llovido mucho desde su éxito televisivo. Nada menos que 16 años. De aquella experiencia se llevó una familia. Así, la malagueña se enamoró en el reality de Telecinco de Ángel Tous, con el que estuvo casada con 12 años y tuvo un hijo. Sin embargo, su relación se rompió y tras una época de de altibajos la pareja decidió separarse en 2010 como ella misma explicó en una entrevista en el plató de 'Sálvame'.

Tímida y discreta -como demostró en el programa- Sabrina no ha querido seguir viviendo de las cámaras. De hecho, sorprende su cambio de vida, que pilota desde Málaga, donde reside con su pequeño. Tras su paso por la casa de Guadalix Mahi está totalmente desvinculada de 'Gran hermano' y de la televisión en general. Hace pocos meses, de hecho, decidió iniciar una aventura empresarial y apostó por emprender lanzando una línea de perfumes, como ella misma ha mostrado a sus seguidores de Instagram. Aquel proyecto que inició el pasado mes de octubre parece haberle ido bien, hasta el punto de llevarle a ampliar negocio e instalarse en una nave industrial, tal y como Sabrina ha explicado con un vídeo en su cuenta en la citada red social. Un camino, sin embargo, nada fácil. "Emprender algo nuevo en la vida siempre entraña un doble reto: soltar lo conocido y atreverse a avanzar por donde todavía no se ve", ha recordado la ex gran hermana hoy mismo en Instagram.

Shh,Shh, que viene, que viene Una publicación compartida de dsabrina (@dsabrina_site) el 14 de Oct de 2016 a la(s) 12:28 PDT

Estamos de mudanza ya. Bss Una publicación compartida de dsabrina (@dsabrina_site) el 16 de Nov de 2016 a la(s) 12:30 PST