Dani Rovira la lía en Twitter con un comentario sobre un anuncio de ropa interior

Dani Rovira vuelve a ser trending topic. Y en esta ocasión por un comentario tachado por muchos de desafortunado que le ha valido un aluvión de críticas. Tras incendiar las redes sociales con su 'pique' con el campeón de MotoGP Marc Márquez en Instagram este mediodía el actor malagueño ha vuelto a ser noticia por aludir a la campaña publicitaria de una conocida firma de lencería. "Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de 'Intimissimi' os tachen de machistas", ha escrito el intérprete.

La respuesta de sus seguidores no ha tardado en llegar, considerando su tuit inapropiado, fuera de lugar y carente de humor. Tanto, que minutos después Rovira ha tenido que rectificar -en su habitual clave de humor, eso sí- para tratar de zanjar una polémica que se le estaba yendo de las manos. «Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de 'Intimissimi', que no pasa nada. Disfruten de los encajes...». Lejos de aplacarse, las críticas continuaron, obligando al malagueño a publicar otro mensaje, donde llegó a decir que no debería haberse levantado hoy. «Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar..».

Finalmente, el protagonista de 'Ocho apellidos vascos' tuvo que ir un poco más allá y pedir disculpas más explícitamente: "Obviamente ha sido un 'planteamiento irónico' mal entendido y sobre todo, mal expresado. Disculpas a tod@s l@s ofendid@s. Nunca es mi intención ofender ni provocar con estos temas, todo lo contrario. #seguimosaprendiendo" concluyó.

Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas??/p>— Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Ah, bueno, sí. Perdón. Hombres de España, miren entonces las marquesinas de "Intimissimi", que no pasa nada. Disfruten de los encajes... — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar... — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Obviamente ha sido un "planteamiento irónico" mal entendido y sobre todo, mal expresado. Disculpas a tod@s l@s ofendid@s. 1/2 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017