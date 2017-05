La respuesta de Carolina Martín al comentario machista de Risto Mejide

El nuevo programa de Risto Mejide, 'All you need is love... o no' comenzó el pasado lunes a emitirse y la verdad es que su comiezo no pasó desapercibido para los telespectadores, después de que Risto Mejide llamara "calientapollas" a una invitada.

En el primer programa se estaba contando la historia de un joven de 20 años, Luis Marina, que estaba enamorado de su compañera de piso, Carolina Martín. La joven narró como los dos son muy amigos y que tienen muchos momentos cariñosos. "Cuando vemos películas nos cogemos de la mano, nos damos abrazos...", señaló la joven a la vez que Risto no se lo pensó dos veces para decir: "Esto en mi pueblo tiene un nombre, esto es ser una calientapollas". El comentario abrió la veda y Twitter se llenó de comentarios criticando al publicista A partir de ese instante Twitter empezó a arder, llevando al presentador a ser ‘Trending Topic’.

Con la polémica servida, la invitada ha hablado a LaVanguardia.com a la que ha indicado que "Risto hace es un papelón y tenían que darle algo de polémica a la historia" pero que ella está tranquila. Además, Carolina Martín señala que a ella no le preocupa, "solo me importa lo que piensen de mí las personas a las que quiero. Risto es el que sale perjudicado porque es una imagen pública".