El marido de la 'Duquesa Roja' tuvo un hijo con la sirvienta

Los análisis de ADN realizados sobre restos óseos del cuerpo de Leoncio Gregorio González de Martí, marido de Luisa Isabel Álvárez de Toledo y Maura, duquesa de Medina Sidonia y popularmente conocida como la &lsquoDuquesa Roja&rsquo, confirman «al 99,99%» que el aristócrata tuvo una hija extramatrimonial con una sirvienta. Así lo anunció ayer el abogado de Rosario Bermudo, de 66 años, hija de la empleada de los aristócratas, que reclamó esta prueba de paternidad para defender su derecho a una parte de la herencia en la vista fijada para el próximo 20 de septiembre en Madrid.

La exhumación del cadáver, que reposaba en el cementerio del Palacio de Quintana Redonda, en Soria, se llevó a cabo el pasado 23 de marzo, ante la negativa de varios de sus descendientes a contrastar su ADN con el de Rosario Bermudo, como ésta había pedido precisamente para evitar que el duque fuera desenterrado. Sólo uno de los tres hijos legítimos se prestó voluntariamente, lo que hizo inexcusable la apertura judicial de la tumba.

«Con una prueba tan contundente, el juicio será un mero trámite procesal», indicó el letrado, tras conocer el informe del Instituto Nacional de Toxicología. Su patrocinada reclama la quinta parte de la &lsquolegítima&rsquo, esa tercera parte del legado a la que tienen derecho todos los hijos del finado, reconocidos o no. Un patrimonio que no han podido cuantificar en dinero al existir valores en forma de obras de arte y fincas, «pero que no será inferior a dos millones de euros», avanzó.

En su demanda, el abogado expone que Rosario Bermudo nació el 4 de febrero de 1951 en Madrid «fruto de las relaciones íntimas extramatrimoniales habidas entre su madre» y Leoncio Gregorio González de Martí cuando la mujer trabajaba como sirvienta de los duques en una vivienda de la capital de España. «Como es lógico, dadas las fechas a las que nos referimos, mi mandante no dispone de ningún contrato o documento que acredite la relación laboral a la que nos referimos», admite el abogado.

Una antigua foto

No obstante, y como soporte documental para reforzar sus argumentos, el abogado alude a «una antigua fotografía en blanco y negro, realizada en la estancia de un cortijo situado en Valencia de las Torres (Badajoz)» y propiedad de la aristócrata familia. En el centro de la imagen «se puede observar, a pesar de que la calidad es bastante mala», al esposo de la &lsquoDuquesa Roja&rsquo sentado en una mesa junto a tres mujeres.

La madre de la demandante, «repudiada y abandonada a su suerte», contrajo matrimonio el 8 de diciembre de 1956 con otro hombre, con el que tuvo seis hijos. Su esposo, «movido por el gran amor y respeto que le unía a su mujer», reconoció a Rosario Bermudo como hija propia.