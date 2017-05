Jordi Hurtado canta 'Despacito' y desata el furor en redes

El programa más longevo de la televisión pública, Saber y ganar, sorprendió ayer a sus espectadores con uno de esos momentazos que, como era de esperar, acabó convirtiéndose en viral. Y es que en uno de los momentos del concurso su presentador preguntó a los participantes por el último single del artista puertorriqueño de moda: Luis Fonsi. Jordi Hurtado no pudo resistirse a la canción del momento y acabó entonando su ya manido estribillo, algo que no esperaban los seguidores de este espacio de La 2, que no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido en Twitter con múltiples memes.

«Luis Fonsi es un cantante puertorriqueño que con esta canción ha alcanzado la fama en todo el mundo», anunciaba Hurtado dando paso a las primeras notas del tema más famoso de esta primavera. Con la música de fondo, el conductor de 'Saber y ganar' continuó informando a los concursantes de que su videoclip ya acumula la friolera de 500 millones de visualizaciones en YouTube. «¿Cuál es el título de la canción?», preguntó.

La respuesta no era difícil, dado que el tema no para de sonar en la radio a todas horas -ahora con la versión a dúo con Justin Bieber-. Así que finalmente Gorka, uno de los participantes, no tardó en contestar que se trataba de 'Despacito'.

Las redes sociales no quisieron pasar por alto lo ocurrido en el espacio cultural hasta el punto de convertir al programa en trending topic en Twitter. Hubo comentarios de todo tipo. Aquellos que criticaron que un espacio de este tipo incluyera una pregunta sobre una canción viral y los más recurrentes: los que realizaron toda clase de memes y bromas jocosas ligadas a Jorid Hurtado y a su forma de envejecer 'despacito'.

Algo va mal cuando en Saber y Ganar pasan de la música clásica al Despacito — José Manuel González (@josemanuelgon50) 8 de mayo de 2017

Saber y Ganar, ese programa ecléctico capaz de juntar cine expresionista alemán, ópera y arte renacentista con "Despacito" y "La bicicleta" — Ramón Sola (@asterixco) 8 de mayo de 2017