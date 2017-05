En los más de cuatro años que llevo fuera de Barcelona es la primera vez que siento cierto arrepentimiento por haberme ido... Eso de que el ‘Govern’ se ponga en plan metafísico y (con más dudas que Hamlet) pregunte a sus gobernados si ven realmente necesario el cumplimiento de las leyes es algo que me hubiera gustado vivir y contestar en primera persona. Porque el CEO catalán no es que lo pregunte (como dicen que hizo el CIS), es que se lo cuestiona. Al margen de lo que respondan los del clan Pujol (si por una vez son capaces de confesar que, en efecto, ellos las leyes se las pasan por la barretina), creo que cualquier ciudadano en su sano juicio le dirá a esa dubitativa Generalitat que, ya que lo menciona, pues sí, el cumplimiento de la ley está totalmente sobrevalorado. Y su infracción, excesivamente penalizada. No te digo nada ya si el sondeo se realiza entre los que están en la cárcel... Y entendiendo que esa es una pregunta retórica (o sea, que lo que quiere oír la Generalitat de nuestros labios es justamente que acatar la ley no es para tanto), pues nada, todos a delinquir con alegría: a atracar bancos, a robar carteras, a asaltar palacetes y a mentir en la declaración de la renta... Barra libre. ¡Visca el crimen!

Si los independentistas sueñan con una Cataluña llena de oportunidades, la van a tener... Pero una Cataluña llena de oportunidades para esos ciudadanos tan ‘ejemplares’ como poco escrupulosos con sus obligaciones cívicas, porque eso más que una Arcadia feliz va a ser el salvaje Oeste americano. En el fondo, nada que a nivel institucional no haya estado ocurriendo en la ciudad sin ley de Madrid, así que para semejante viaje no era necesaria tanta alforja. Ya veo avanzar por el horizonte lejano interminables caravanas de forajidos, buscavidas, bandoleros, cuatreros y salteadores en busca de ese singular país donde hasta el que lleva la placa de sheriff está a favor del delito, de esa tierra de promisión donde a los chorizos se los trata de honorables, de ese paraíso donde ya sueña con exiliarse Maduro... Porque con las leyes puestas en entredicho aquello va a ser como el carnaval de Río, la Jauja de la infracción, el Shangri-La de la fechoría, el edén de la ilegalidad... Y yo aquí, perdiéndomelo.