Amaya Valdemoro: «Así perdí cuatro kilos en un mes»

"Hola a todas, ¿qué tal estáis? Yo cansada, muy cansada de tanto viaje. Se acerca la etapa final de la temporada, ahora toca viajar muchísimo y estos viajes que no son de placer sino un trabajo al que vas y vuelves, para mí resultan de los más cansados... Pero mira, no nos vamos quejar, porque nos encanta nuestro trabajo, ¡al menos a mí seguro!

Dejando a un lado este momento de flojera puntual, os contaré que hace un mes me puse a régimen. Así, como lo leéis. Me puse régimen y lo tengo que repetir dos veces, porque a lo largo de mi carrera me ha tocado pasar dos veces por semana por la báscula para controlar mi peso. Soy una persona que tiende a engordar y a la que, hablando en plata, le encanta comer y además tiene predilección por las cosas que más me engordan. (Más información en Mujerhoy.com)