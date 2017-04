Pablo Motos vuelve a incendiar las redes por sus preguntas machistas

Blanca Suárez, Maggie Civantos, Nadia de Santiago y Ana Fernández, visitaron anoche 'El Hormiguero' para promocionar su nueva serie en Netflix: 'Las chicas del cable'. Los espectadores esperaban otro tipo de entrevista dadas sus protagonistas -cuatro mujeres muy mediáticas y populares- y las características del formato: la primera serie original de la cadena en español. Sin embargo, su primera pregunta ya puso en jaque a la audiencia, que no tardó en laznar duras críticas contra el presentador: "¿Vosotras sabéis bailar reggaeton?". Así arrancó la polémica, que no cesó durante la emisión del espacio de Antena 3. Y es que las redes comenzaron a reprochar la actitud del valenciano. «Yo creo que todo el mundo debe de bailar reggaeton, es bueno para la salud», le contestó Civantos. «Ahora mismo las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no saben perrear», añadió Motos echando más leña al fuego.

Y ahí no acabó todo. Conforme avanzaba la charla, el conductor de 'El Hormiguero' seguía sumando perlas, entre ellas la pregunta de si las mujeres podían ser amigas o sobre si las chicas criticaban a otras a sus espaldas. En otro momento de la entrevista, Blanca Suárez explicaba por qué es tan importante para la ficción española que una empresa como Netflix se haya fijado en nuestro país y Motos -ignorando su discurso- decidió interrumpirla para cambiar radicalmente de tema y formularle otra cuestión que nada tenía que ver con la serie ni con el trabajo de sus protagonistas. "¿Cuántos pendientes calculas que caben en tu oreja?" le espetó a la actriz. A lo que ésta, algo molesta, se quejó: “Te estaba contando cosas importantes”.

En otro momento, Motos les preguntó con qué actor rodarían una película. «Brad Pitt estaría muy bien, Russell Crowe...», le contestó Nadia de Santiago. «Lo que pasa es que si es una película que tiene escenas de cama... y Russell Crowe debe pesar sus 95 kilos», le respondió Motos. ¿El resultado? Un aluvión de comentarios en Twitter denunciando cómo el presentador ignoraba el trabajo de las actrices, además de cortarlas "para decir cosas irrelevantes"

"Pablo motos alguna pregunta q no sea sexual o sobre su fisico?Son mujeres inteligentes,tratalas como tal...", escribía @c_ccuevas. "Blanca Suárez hablando de su trabajo y Pablo Motos ignorándola y comentando sus pendientes. VOMITIVO", subrayaba @CrisAtletica. "¿De verdad les ha preguntado Pablo si bailan reggaeton y si critican a una guapa al salir por la puerta? ¿O he alucinado? #ChicasCableEH", planteaba @elenafc8.