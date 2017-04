Milá le recrimina a Jorge Javier su "gran fallo" en GH

Mercedes Milá visitó el sábado el plató del 'Deluxe' para presentar la segunda temporada de 'Convénzeme', su programa literario en Be Mad. Y como es habitual en ella, su entrevista no pasó desapercibida. Menos aún su intercambio de impresiones con su antecesor Jorge Javier Vázquez. Así, la veterana presentadora empezó pidiéndole disculpas por lo que pasó el primer programa de la última edición de Gran Hermano: "Te llevaste un marrón que pobrecillo... Yo lo siento porque no sabía que esto iba a ser así. Me pidieron el favor de estar y ya está", comentó Milá sobre el homenaje que recibió en el debut de su compañero. Aquel día, el plató del reality se engalanó para despedir a la que fue su conductora durante 15 ediciones, para lo que recibió a muchos exconcursantes. Y fue allí cuando, a su juicio, Jorge Javier Vázquez cometió "un error muy grave", según desveló: "Fue ponerte a guerrear con los concursantes, con los líderes de 'GH'. No puedes discutir ni tratar mal a Ismael", apuntó la conductora.

"Yo no le traté mal", matizó el presentador,. Y fue más allá: "Hay cosas que aunque las piense no las digo. Eso de que 'sin Mercedes no hay programa' yo no lo diría nunca de nadie", le espetó. "Eso lo dice la gente y lo tienes que aguantar, tú te metiste en un avispero... ¿Para qué? Tú no tenías la culpa de nada", replicó Milá. "Yo no he contado una cosa que pasó esa noche, que no quise decirla durante la edición para que no se armara todavía más jaleo", argumentó Vázquez. "Fíjate cómo estaba el ambiente de enrarecido esa noche que una concursante de 'GH' me dijo en una publicidad que ella había escuchado como desde su zona de exconcursantes se me llamaba maricón y enano. No lo oí, pero eso te hace darte cuenta de cómo estaba el ambiente esa noche", desveló el presentador de Telecinco.