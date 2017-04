Lolita abandona el plató de El Hormiguero

Lolita fue anoche la invitada de Pablo Motos en El Hormiguero. La cantante, que está a punto de estrenar la obra de teatro Prefiero que seamos amigos, asistió al programa de Antena 3 para hablar de la obra y de la buena racha laboral que está afrontando, tras haber sido jurado de Tu Cara Me Suena, programa al que regresará en septiembre.

Tal y como afirmó Lolita, "hay que aprovechar las vacas gordas. Nadie se acuerda de cuando mi hermana me tenía que mantener, son rachas que tenemos los artistas". Sobre el espacio de imitaciones, señaló que en él todos son "una familia de verdad”.

Pero no todo transcurrió con total tranquilidad para Lolita que salió aterrada del plató cuando llegó la sección de ciencia. Y es que en este momento sacaron al plató unas urnas que contenían variedades distintas de mantis religiosa. Como Lolita vio lo que pretendía hacer Pablo Motos, Lolita se dio media vuelta y se escondió entre el público. "No abras la urna, no abras la urna..." decía, dejándole claro a Pablo Motos que le daban pánico.

A pesar de la insistencia de Motos de que no le iba a pasar nada, Lolita salió en diversas ocasiones del escenario hasta que en la última se marchó, lo que obligó a Pablo Motos a salir a por ella. El regreso de la invitada costó lo suyo, porque encima Pablo Motos bromeó diciéndole a Lolita que llevaba una mantis en la mano. Viendo que su invitada no regresaba le confesó que era una broma y aún así le costó que Lolita entrara de nuevo.