Charlize Theron le pide perdón públicamente a Pablo Motos

Era una de las artistas internacionales más esperadas en el plató de 'El Hormiguero'. Su visita estaba prevista junto a Vin Diesel para presentar 'Fast & Furious 8' pero a última hora un contratiempo imposibilitó la presencia de la actriz en el programa de Antena 3, como él propio Pablo Motos se encargó de explicar en directo a sus espectadores.

Charlize Theron no pudo acudir junto a su compañero de reparto por unos motivos personales que la obligaron a poner rumbo de urgencia a Estados Unidos dejando repentinamente España, donde estaba de promoción Ahora, días después, la actriz ha pedido perdón a Pablo Motos desde su cuenta oficial en Twitter, donde le ha prometido al presentador que le verá en su próxima visita a nuestro país:

Pablo, so sorry I was not able to be with you @El_Hormiguero, but hope to see you next time I’m in Spain!!