Janet Jackson se separa tres meses después de ser madre

La cantante estadounidense Janet Jackson y el catarí Wissam Al Mana se separaron apenas tres meses después del nacimiento de su hijo, anunciaron medios especializados. Citando fuentes anónimas, varios sitios de noticias de famosos afirman que la hermana menor del fallecido rey del pop, Michael Jackson, dejó a su tercer marido.

Janet Jackson, de 50 años, se ha mantenido con bajo perfil durante su embarazo y tras el nacimiento en enero de su primer hijo, Eissa. La cantante pospuso en 2016 varias veces las fechas de su gira mundial "Unbreakable" hasta que finalmente sorprendió a sus fans en abril con el anuncio de su embarazo.

Un agente de la artista no respondió inmediatamente a las solicitudes de información, pero la prensa rosa lanzó varias versiones sobre las circunstancias de la separación. El New York Post asegura que Wissam Al Mana trataba de controlarla demasiado, insistiendo en que se vistiera pudorosamente y evitara ciertas coreografías. Janet Jackson, cuya fama se catapultó en 2004 cuando quedó con un pecho descubierto durante su presentación en el Superbowl, después de un 'accidente' con su atuendo, habría recibido mal esta presión, de acuerdo con el diario. El tabloide británico The Mail on Sunday dijo por su parte que la separación ocurrió de manera amistosa y que Janet Jackson vivirá en Londres con su hijo.

La cantante se mantuvo discreta sobre su relación con Wissam Al Mana, un magnate del sector del lujo. Se casaron en 2012 en una ceremonia privada, que se conoció solo posteriormente.

Janet Jackson irrumpió en la escena internacional impulsada por la fama de su hermano mayor a finales de 1980, con sus álbumes 'Control' y 'Janeth Jackson's Rhythm Nation 1814', que combinaba el pop y el funk con el rap, entonces en pleno surgimiento.