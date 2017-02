Hero Baby se mete con Samanta Villar y ella les devuelve el golpe

Samanta Villar lleva unas semanas en las que no está haciendo demasiados amigos. Después de sus polémicas declaraciones sobre la maternidad y la pérdida de «calidad e vida» tras haber sido madre de mellizos, la periodista se ha convertido en la protagonista de un incidente en las redes sociales con el Community Manager de Hero Baby.

En los últimos años, se han multiplicado los estudios que alertan de los efectos nocivos del aceite de palma para nuestra salud. Un estudio estadounidense publicado en la revista 'Globalization and Health' en 2011 demuestra el vínculo entre el consumo de dicha sustancia y mayores tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

«¿Por qué metéis aceite de palma en vuestros productos, con la baja calidad nutricional y el perjuicio al ambiente?», escribió la reportera en Twitter en respuesta a otro mensaje de la empresa experta en nutrición infantil en la que hacían referencia a una entrevista concedida por la protagonista de '21 días'.

En la entrevista, Samanta Villar explica que «un bebé destruye tu vida de la noche a la mañana» y declara que «hay un relato único de la maternidad como un estado idílico, que no coincide con la realidad y estigmatiza a las mujeres» que lo viven de manera distinta. «A @samantavillar, acomodada y famosa, sus hijos le hacen ‘perder calidad de vida’. Ánimo Samanta, tus hijos te querrán igual», escribía Hero Baby. El tuit se acompañaba de un anuncio de la empresa y sumaba más de 200 respuestas este lunes. Así, parece que al responsable de redes sociales de la compañía pareció no gustarle la reprimenda de Villar y optó por reprochar a ésta la polémica frase que tantos quebraderos de cabeza ha dado a la periodista en el último mes.

La marca ha utilizado el 'hashtag' #EmpiezalaVida, con el que recientemente ha emprendido una campaña para promover la maternidad y desmitificar las renuncias que implica tener hijos.

La reacción en Twitter no se hizo esperar y los usuarios se han mostrado de lado mayoritariamente de la periodista, criticando la forma en la que ha contestado la marca de nutrición, estén o no de acuerdo en las declaraciones de ésta sobre la maternidad. La propia Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha calificado de «repugnante» el comentario de la empresa Hero Baby. Algunos de los mensajes llaman incluso al boicot de los productos de la marca de alimentación.

@Hero_Spain @samantavillar un poco chungo que una marca juzgue unas declariones hasta ese punto, no? Me gustaría saber si leyeron el libro..

No soy fan de @samantavillar, pero no hay derecho a que una marca le conteste así. No volveré a comprar @HeroBaby jamás. pic.twitter.com/H2qQ0dAERd