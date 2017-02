Elettra Lamborghini, fuera de sí, a puñetazos y patadas en 'GH VIP'

Elettra Lamborghini -la heredera multimillonaria de este Gran Hermano VIP- no está llevando nada bien la llegada de la polémica Aída Nízar al reality. La italiana no soporta recibir órdenes y desde la marcha del sargento Kiko Matamoros y su relevo por Aída como nueva mandataria, Elettra anda totalmente desquiciada. Nízar decidió que fuera ella quien repartiera las tareas del hogar y ésta lo hizo a regañadientes. Su actitud enfadó a la nueva sargento de la casa, que acabó castigándola sin tomar Cola Cao. Pero la italiana hizo oídos sordos sin respetar la orden, lo que enojó aún más a la ex granhermana. Para reprimir su mal comportamiento Aída le instó a que diera diez vueltas al jardín y se encargara de la limpieza de la casa, algo que tampoco acató la italiana. Finalmente y ante la rebeldía de la italiana la nueva consursante explotó y acabó llorando. ¿Su solución? Salomónica: "Hasta que la señorita Elettra no limpie la casa, no se va a comer". Una decisión tajante tomada para que a heredera multimillonaria sintiera la responsabilidad de su desacato.

Ante la presión de sus compañeros Lamborghini, muy a su pesar, escuhó a Aída, pero no limpió como ella quería. Ésta le ordenó pues repetir la limpieza. Y pasó lo que se temía. Que el agua llegara al río. El desafío de Nízar enfureció a Elettra por completo, tanto que estalló en puñetazos y patadas contra los muebles de la casa; un comportamiento está llevando al límite a los organizadores del espacio de Telecinco.

Así, anoche en el Debate se vio a Elettra patear una silla del comedor, dar un puñetazo a la puerta de la nevera, golpear la pared y espejo del almacén para finalmente dar otro puñetazo a la puerta de un armario. Por cosas mucho más leves concursantes de Gran Hermano han sido nominados disciplinariamente. ¿qué decisión tomará ahora la organización?