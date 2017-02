Bustamante zanja la pregunta que todos sus fans estaban esperando

"Ya estamos retirados". Se puede decir más alto pero no más claro. David Bustamante ha querido dar por zanjado este fin de semana uno de los temas que le plantean hasta la saciedad. ¿Paula y él quieren aumentar la familia? Ahora que su hija es más mayor sus fans no dejan de preguntarle por la posibilidad de darle un hermanito o hermanita a Daniella. Este fin de semana, el cantante visitó el plató de ¡Qué tiempo tan feliz! para someterse a una sincera entrevista en la que el artista cántabro no esquivó la recurrente pregunta y quiso dar su respuesta más rotunda hasta la fecha: "Ni Daniella quiere hermanos ni a Paula le apetece... y pues yo, ya estoy conforme", dijo. "De todas formas, siempre es así... cuando sois novios dicen que cuándo os vais a vivir juntos, cuando vivís juntos que cuándo os vais a casar, luego que cuándo tenéis un hijo, cuando tienes un hijo que cuándo tienes el segundo... ¡y si tuviera dos, me pedirían el tercero!", bromeó.

Sin embargo, Terelu Campos quiso insistirle preguntándole si "familiarmente" hay un consenso en no buscar un segundo". "Es que la hemos hecho tan bien, que hemos roto el molde", sentenció provocando la risa de de todos. "No es que sea algo pactado, es que no hay interés ya", añadió el marido de Paula Echevarría. Y continuó: "La niña tiene ocho años... de repente igual nos entra la morriña, pero no...Nos sentimos muy realizados, realmente yo estoy conforme con la familia que tengo", concluyó el extriunfito.