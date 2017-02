¿Qué le pasa a Pablo Motos?

Pablo Motos lleva dos semanas imparable. Y es que el presentador está en racha gracias, en cierta manera, al juego que le están dando sus invitados en 'El Hormiguero'. Concretamente, ha sido un trío de mujeres el que lo ha puesto en boca de todos, tanto en las redes sociales como a pie de calle. Mercedes Milá, Isabel Pantoja y Mónica Carrillo han sido las tres invitadas que por una circunstancia u otra han llevado al presentador a lo más alto del ranking de temas de conversación entre amigos.

Mercedes Milá fue la primera en pisar el plató de El Hormiguero, exactamente acudió el 24 de enero, una presencia que suponía el regreso de Mercedes Milá a Atresmedia 15 años después de su marcha a Mediaset. La visita a prometía y, no solo no defraudó, sino que superó las expectativas, puesto que la guerra de zascas entre Pablo Motos y Mercedes MiIá en 'El Hormiguero' fue continua.

Milá habló sin tapujos de todo y estuvo a la defensiva durante toda la charla con su ironía característica. "Estás a punto de hacer un programa sobre libros...", le dijo Motos. Y ella le interrumpió indignada: "¿Cómo que estoy a punto?, ya lo estamos emitiendo, ¿es que no lo has visto?", le replicó para continuar con el tono: "Tú haces siempre lo mismo con tus invitados, es decir, ¿les das una patada en la boca?", preguntó Mercedes. "Entonces no me hagas la entrevista porque no tienes ni puta idea. Voy a emitir mi último programa este fin de semana", añadió ante un Pablo Motos que no daba crédito e intentaba defenderse como podía: "Pensaba que empezabas ahora. Como hagamos así la entrevista vamos mal. Aguanto dos golpes, al tercero devuelvo", le contestó. "Estoy intentando ser amable", decía él. "Pero no te sale", respondía ella, sin rebajar la tensión de la entrevista.

Pero si esto ocurría el martes de la semana pasada, este lunes se preveía intenso el prime time, ya que Isabel Pantoja ofrecía su primera entrevista después de pasar por la cárcel a Pablo Motos en El Hormiguero. El espacio batió su record, reunió a 4.783.000 espectadores y el 23,8% de 'share', el mejor dato de audiencia en la historia del programa de Antena 3. Durante los más de 40 minutos que duró el programa, Isabel Pantoja dejó muchos titulares, que tuvieron como repercusión una respuesta feroz de Jorge Javier Vázquez al día siguiente en Sálvame (Telecinco). De hecho, el presentador dejó frases lapidarias en las que Isabel Pantoja salía muy mal parada tras la entrevista en la cadena rival.

Por último, Mónica Carrillo ha puesto el punto final a las entrevistas de esta semana. La presentadora de informativos acudía al programa de Trancas y Barrancas a presentar su último libro y desde el minuto uno Pablo Motos coqueteó con ella hasta tal punto que se pudo ver a Mónica Carrillo visiblemente comprometida por la situación. "Tú eres un mito erótico y lo sabes, yo hay veces que veo las noticias y si está el volumen bajado las sigo viendo igual, estoy encantado de que salgas en la televisión”, le espetó Pablo Motos nada más empezar la entrevista. La entrevista fue subiendo de tono hasta que Motos le pidió a su invitada que leyera . A la periodista se le fueron subiendo los colores cuando Motos seleccionó una serie de microcuentos de su libro 'El tiempo. Todo Locura' y le pidió que los leyera algunos párrafos de su libro, evidentemente seleccionó los más subidos de tono. Al terminar, Mónica Carrillo reconoció que estaba pasando cierta vergüenza. "Se me están subiendo los colores", advirtió. A lo que Pablo Motos se excusó defendiendo que había elegido esos relatos para enganchar al público a comprar su libro.