Enrique al final aprueba tras emocionar con su examen a su profesor de Publicidad

La historia de Enrique Ruiz de Conejo y el examen que emocionó a su profesor de Publicidad sigue sumando capítulos. ¡Y es que finalmente Enrique ha aprobado! Y todo gracias al 1 que logró por su relato sobre que la suerte no existía y que logró emocionar a Alfonso Méndiz, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Internacional de Catalunya y que entre 1993 y 2015 impartió clases también en la Universidad de Málaga. Pero no ha sido que Méndiz haya cambiado la nota de la prueba teórica de Teoría e Historia de la Publicidad...

El examen hacía media con su trabajo para dar lugar a la nota final. Pero esa nota final a su vez se le sumaba a la otra mitad de la asignatura, centrada en las Relaciones Públicas. Todo ello le ha dado un 5,3 final y en el que el examen del 1 ha puesto un gran granito de arena para lograr superarla. Así que al final no hará falta que estudie para la convocatoria de mayo, para la que ya estaba preparándose, como contó a SUR.

"La verdad, siendo sincero, no estoy muy contento con el aprobado", detalla el joven de 19 años. De hecho, al principio le costó asumirlo que había aprobado. No encontraba la nota en la plataforma de la Universidad y decidió escribirle un correo electrónico a su profesor. Méndiz le contestó con la buena nueva. "Pero yo es que ya tenía pensado sacar matrícula de honor en mayo, en la siguiente convocatoria y un 5,3 me baja mucho la media de la carrera", comenta Enrique, un alumno de notables y sobresalientes.

Por eso la semana que viene piensa ir a una tutoría con el profesor. "Le pediré que si puede suspenderme para así presentarme en mayo y sacar mejor nota", concluye Enrique. Desde luego, el chico ha aprendido la lección de no estudiar, aunque esta vez la suerte sí estuvo con él.