Álex Casademunt, el colaborador extorsionado de 'Hora Punta'

"Una persona se puso en contacto conmigo y con miembros del equipo para decirnos que tienen un vídeo que no debería ver la luz". El pasado lunes Javier Cárdenas presentaba de una forma inusual su programa 'Hora punta'. "Uno no está preparado para que intenten chantajearle con un colaborador que además es amigo". Con este misterioso mensaje iniciaba Cárdenas su emisión en TVE, acompañado del portavoz de policías de Cataluña. "Me puse en contacto con él porque era un tema que nos sobrepasaba a todos", explicó indignado.

Pues bien, ya el protagonista de esta historia ya parece tener nombre y apellidos. La periodista Laura Fa, colaboradora de Sálvame, ha revelado en un programa radiofónico catalán el tertuliano detrás de este supuesto chantaje. Se trata del extriunfito Álex Casademunt

El programa de la cadena pública no quiso decir el nombre del colaborador víctima de esta situación, pero Laura Fa ha querido hacerlo público. Según su versión, "es Àlex Casademunt". "La extorsión se dudaba. En el programa hablaban de un colaborador, pues el colaborador es Àlex, que tiene una tendencia a que le pasen cosas..." ha afirmado en antena. Además, la periodista explicó que son "muchos paparazzis los que han tenido acceso a dicho vídeo, presuntamente de caracter sexual. "Al cantante se le ve todo", añadió.