La trágica historia que llevó a Rappel a convertirse en vidente

Rappel siempre ha conocido en su faceta como vidente. De hecho, la lista de clientes que lo han visitado en alguna ocasión cuenta con nombres de lo más granado. El tarotista ha llegado a predecir cosas malas y buenas de personajes como Severo Ochoa o Lola Flores. ¡E incluso Francisco Franco! Al palacio del Pardo llegó a través de Carmen Polo y su hermana Tita. En un primer momento, el caudillo no confió en las predicciones que le hizo, aunque después le dijo "me has hecho el hombre más feliz" entre lágrimas, reconoció Rappel en el programa 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne. Luego le pasaría algo muy parecido con la Pasionaria.

Sin embargo, Rappel no comenzó su vida profesional como vidente hasta que un suceso que marcó su vida. Concretamente fue al nacer su hijo. "Mirando al niño yo dije ‘qué pena de criatura, este niño se nos va a morir de algo de la cabeza antes de cumplir un año", detalló visiblemente emocionado. Por aquel entonces no leía el futuro, sino que tenía "flashes", y una vecina la había enseñado a echar las cartas de pequeño, algo que su madre le prohibió. Su predicción sobre su pequeño se cumplió: antes de cumplir un año, el pequeño murió.

A partir de entonces comenzó a dedicarse a ello y poco a poco se fueron incrementando sus clientes cuando comenzó a extenderse su fama de tarotista entre los famosos. Aunque él ya antes se codeba con lo más granado de Madrid. Pese a que atesora el título de profesor de francés en La Sorbona de París, montó un taller de ropa a medida en el barrio Salamanca de Madrid. E incluso llegó a vestir a María de las Mercedes de Borbón, madre de don Juan Carlos I, el día en el que don Juan renunció a sus derechos dinásticos en favor de su hijo.