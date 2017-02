Así es Enrique, el alumno que emocionó con su examen a su profesor de Publicidad

A sus 19 años, el examen de Teoría e Historia de la Publicidad de Enrique Ruiz de Conejo se ha hecho viral en redes social. Su historia emocionó a su profesor con un cuento sobre que 'la suerte no existe' que al final le valió un uno. Durante la prueba teórica, el profesor se levantó a la pizarra y escribió "suerte en los exámenes". Ahí se le ocurrió la idea de escribirle la fábula... porque no se sabía ninguna de las cuatro preguntas teóricas a desarrollar que les había puesto Alfonso Méndiz, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Internacional de Catalunya y que entre 1993 y 2015 impartió clases también en la Universidad de Málaga.

Alumno de notable y sobresalientes, Enrique había tenido unas navidades "complicadas" por distintos motivos y no estudió nada de nada para este examen. "Cuando me senté y vi las preguntas no me sonaba nada de nada; me tiré como 30 minutos sin hacer nada", comenta Enrique, quien además ejerce como delegado de clase y forma parte de uno de los equipos de debate de su universidad. Al ver la palabra "suerte" en la pizarra le vino a la cabeza el libro 'La buena suerte', de Alex Rovira (a quien conoce) y decidió resumirlo sobre el papel. Eso sí, hizo su propia versión y como protagonistas se puso él mismo y a Cati, una compañera muy estudiosa de su clase. "Tenía asumido que iba a suspender, pero decidí escribir esta fábula para que el profesor se animase entre tantos exámenes que tenía que corregir", desvela el joven. Lo que no se esperaba es que las redes sociales se hiciesen eco de sus respuestas tras colgar Alfonso Méndiz en Facebook la historia.

"Debajo de las preguntas le puse 'no he estudiado lo suficiente' y ya por detrás, y a lápiz, puse la historia aunque pensaba que lo mismo no la vería. ¡Pero al final la está viendo todo el mundo!", recuerda. Le valió un uno, aunque muchos en el muro del profesor le solicitaron que lo aprobase por su creatividad. "Cuando ví los comentarios, le escribí para que no me aprobase pese a que la gente se lo estaba pidiendo en Facebook; lo considero además una falta de respeto hacia el resto de mis compañeros que sí estudiaron", explica el joven de 19 años.

Ahora asegura que ha aprendido la lección... y que ya se ha puesto a estudiar para lograr la matrícula en la próxima convocatoria, que será en mayo. Desde luego, este examen ya ha sido una de sus campañas publicitarias más exitosas porque su historia ha llegado hasta Perú.