Pantoja arrasa en su regreso

C omo Cervantes en La Mancha, Isabel Pantoja salió un día «de aquel lugar del cual no quiero acordarme». Tal vez porque la cárcel (el lugar del que sufre voluntaria amnesia) es la particular 'mancha' en un currículum personal y artístico que ahora está en proceso de lavado y centrifugado para pasar página. La tonadillera acudió en la noche del lunes a una 'entrevista blanca' a 'El Hormiguero' (Antena 3) que ha logrado que el programa de Pablo Motos rompiera su récord de espectadores, con una cuota del 23,8% y 4.783.000 de televidentes entre las 21:45 y las 23:10 horas.

Era la primera entrevista que concede Isabel Pantoja desde que abandonara la cárcel tras dos años entre rejas por su implicación en el saqueo de las arcas de Marbella. Pablo Motos y ella pasaron más que de puntillas sobre esta peripecia (ella ni citó la palabra 'cárcel'), aunque reconoció que todavía arrastra una depresión de todo aquello ya que «de un día para otro el sufrimiento no se te va». Su receta para combatirla es pasarse «el mayor tiempo del mundo sonriendo». Para que hubiera otros tipos de recetas, Motos y Pantoja se colocaron el delantal para elaborar un gazpacho al que no le faltó (como a toda la entrevista) aderezo alguno.

El monográfico televisivo, por el que «no ha cobrado nada», aseguró su presentador, incluyó una medida promoción de su nuevo disco 'Hasta que se apague el sol', del que incluso acabó interpretando un par de canciones. No faltó una ¿sorpresiva? entrada telefónica de su hijo Kilo Rivera, que exteriorizó el amor a prueba de bomba de madre e hijo. Un cariño que comparte con su perrita 'Sisi', un lanudo blanco que la acompaña desde hace 14 años.

El esperado regreso de la cantante a un plató ha provocado un 'terremoto' entre los profesionales de la prensa rosa así como en las redes sociales. Especialmente virulenta ha sido la reacción del presentador y otrora amigo y defensor del 'universo pantojiano' Jorge Javier Vázquez ('Sálvame', Telecinco). En un duro 'editorial', le recordó en su programa de ayer que ella viene «del talego», que es «Miss Victimismo» y que «...facturar, vender, cobrar es el hilo argumental de su vida».

Motos le recordó que una vez trató de quitarse de encima a una reportera diciéndole que «eres muy joven, cómprate otra vida». Así que otros plumillas del 'cuore' como José Antonio León le acusaron tras escuchar su calculada puesta de largo en 'El Hormiguero' de «tirar por los suelos a los que trabajamos en la prensa rosa a la que ella se vende».