Lapo Elkann esquiva la cárcel

Es lo que tiene el pedigrí del poder y el dinero. Lapo Elkann, el más juerguista y excesivo nieto del patrón de la Fiat, Gianni Agnelli, está «aliviado y feliz» después de enterarse de que no irá a la cárcel por simular su propio secuestro. El fiscal de la Corte de Nueva York Cirys Vance ha decidido archivar el caso y Lapo, de 39 años, ni siquiera tendrá que presentarse en la Gran Manzana. Los contactos de su familia en las altas esferas le han evitado una condena que podía haber oscilado entre dos y diez años de reclusión.

«La decisión me alienta y fortalece la confianza que siempre he tenido en la justicia estadounidense», insistió el nieto de los Agnelli. La decisión se conoce ahora, pero la peripecia la vivió Elkann el pasado mes de noviembre. La Policía irrumpió en un apartamento en una zona no muy 'recomendable' de la ciudad de los rascacielos después de una llamada en la que un hombre pedía socorro a su familia en Estados Unidos para que reuniera 10.000 dólares (9.300 euros) para pagar un 'secuestro exprés'.

Los agentes encontraron a Lapo en el apartamento de un transexual que ejercía la prostitución y descubrió el embuste. El 'playboy' italiano decidió celebrar el Día de Acción de Gracias con una juerga por todo lo alto. Pero, después de varios días de excesos, con mucho sexo, alcohol y drogas, se les acabó el dinero y él decidió obtener liquidez extorsionando a su propia familia en Estados Unidos.

No es la primera vez que Lapo se ve envuelto en un escándalo de este tipo. En 2005 fue ingresado de urgencia por una sobredosis en un hospital italiano. Estuvo a las puertas de la muerte. Famoso por su vida ligera y su permanente exposición como vividor, en su vida profesional pasa por ser un empresario a tiempo parcial, aunque ha desaparecido de la esfera pública tras su última salida de tono. Muy activo en las redes sociales, tiene más de medio millón de seguidores. Su última aparición en Instagram fue un homenaje a Martin Luther King.