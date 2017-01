El 'triunfito' que casi representa a Finlandia en Eurovisión con un tema sobre la masturbación

Lo intentó...pero finalmente no ha podido ser y se ha quedado a las puertas. Finlandia por poco no tiene sabor español en Eurovisión. Y es que Dani Sanz, participante de la cuarta edición de 'OT', se coló entre los finalistas para defender la bandera finlandesa en el festival musical. Lo hizo a dúo con un cantate local, Günther. El artista -que se hace llamar D'Sanz fuera de nuestras fronteras- era candidato con el tema 'Love Yourself', cuyo contenido y videoclip han causado cierta controversia en dicho país. Y es que como el mismo título indica, la letra de la canción habla sobre el onanismo y la masturbación.

Más allá del ruido generado por la polémica letra Sanz no la logrado sin embargo el ansiado pase a Eurovisión. El representante de Finlandia será finalmente Norma John, quien defenderá al país en Kiev el próximo mes de mayo co la canción 'Blackbird', un tema compuesto por Lasse Piirainen, Leena Tirronen, Toni Karen y Petteri Lappalainen que se impuso en la final del tradicional UMK emitida por la segunda candena pública del país, como recoge hoy el portal Vertete.