Pantoja acude mañana a El Hormiguero pero rechaza grabar en directo

Isabel Pantoja rompe su silencio en televisión. Y lo hará con Pablo Motos. La tonadillera visita este lunes 'El Hormiguero' (Antena 3 a las 21.45. horas), donde ofrecerá su primera entrevista tras salir de la cárcel, hace diez meses.Pero no será en directo, sino que la conversación entre Motos y Pantoja se grabará previamente, una circunstancia excepcional en el programa de Antena 3, pero que ya ha sucedido antes «por necesidades de grabación o compromisos de los entrevistados», que a esa hora tengan que estar necesariamente en otro sitio. La cadena no ha aclarado por qué causa concreta Isabel Pantoja no podía entrar en directo mañana como hacen casi todos los entrevistados.

Siempre se había pensado que si Isabel Pantoja daba una entrevista sería en Telecinco, cadena en la que su familia ha participado en diferentes programas y donde el espacio de entrevistas de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, tiene muy buena aceptación entre el público. Sin embargo, no será así e Isabel Pantoja romperá su silencio en Antena 3, puesto que Pablo Motos ha convencido a la tonadillera para que visite El Hormiguero.

Será la primera vez que la tonadillera atienda a un medio desde que salió de prisión. Un hecho que se produjo el pasado 2 de marzo de 2016. Pantoja romperá, por lo tanto, 10 meses de silencio mediático prácticamente total y dará la cara en un programa. La tonadillera podrá hablar por primera vez de cómo se ha adaptado a su nueva vida tras pasar por prisión. Su régimen de libertad condicional le hace estar controlada por los servicios sociales penitenciarios, pero tiene permitido desplazarse por toda España por motivos profesionales.

Desde que concediese la primera entrevista a Telecinco cuando su primogénito participó en Supervivientes, no se ha vuelto a ver a Isabel Pantoja con los focos para su persona -exceptuando las Campanadas de 2011-. Por lo que su aparición en el espacio de Antena 3 supondría su reencuentro con las cámaras.

Sobre el contenido de la charla, ni una pista: «Será una sorpresa», han avanzado en Antena 3.