Chris Salvatore, actor y modelo estadounidense, acoge a su vecina enferma de leucemia para que no pase sola sus últimos días

Chris Salvatore (31 años) y Norma Cook (89 años) son la pareja del momento a pesar de su amplia diferencia de edad. No son amantes, ni familia, pero la bonita y entrañable amistad que mantienen desde hace cuatro años, sin dejar de lado el buen corazón de Chris Salvatore, un actor modelo, cantautor y activista por los derechos gay estadounidenses ha sido más que sufienciente para que sin pensárselo dos veces haya acogido en su casa a esta anciana enferma de leucemia.

Chris Salvatore se mudo hace cuatro años a West Hollywood y desde encontes ha tenido como vecina a Norma Cook con quien enseguida congenió. Desafortunadamente, hace unos meses a Norma Cook le diagnosticaron leucemia y los médicos le aconsejaron que no viviese sola y que se buscase la ayuda de una enfermera. Ante la imposibilidad económica de costearse una enfermera, su vecino, Chris Salvatore, tuvo una magnífica idea. El modelo puso un anuncio en el sitio web GoFundMe para recaudar dinero (el objetivo eran 60.000 dólares) y conseguir que Norma Cook pudiese pagar a la asistenta. Pues bien, la idea ha sido todo un éxito y esta semana se ha conseguido la cantidad de dinero .

No obstante, Chris Salvatore no ha querido dejar sola en todo este tiempo a su adorable vecina, por lo que ni corto ni perezoso ha acogido a Norma Cook en su hogar. "Soy muy afortunado de tenerla. Ella ha cambiado mi vida. ella me una persona más compasiva amable está hecho. Me siento honrado de pasar sus últimos momentos con ella", asegura en People.

Además, Chris Salvatore espera que su historia con Norma Cook anime a otros a conocer gente nueva y diferente. "Quiero que otros se sientan inspirados a ser más amable con los extraños y vecinos que usted puede ver que sea diferente a ti", explica. "Norma me enseñó que, y quiero que otros aprendan de ella. La bondad y la cura que estamos todos juntos en este planeta. Cuando se enciende una lámpara para alguien más que aclara su propio camino", relata en People, quien termina señalando que la diferencia de edad es lo de menos: "La edad no importa, no es algo que le impiden conectar con alguien. Nunca se sabe quién podría convertirse en su amigo más querido".