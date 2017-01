Cárdenas no encaja una parodia de Buenafuente y arremete duramente contra él

Dura respuesta de Javier Cárdenas a una parodia de Buenafuente. El presentador no ha sabido encajar la parodia que hicieron sobre él en ‘Late Motiv’ y ha utilizado su programa de radio, 'Levántate y Cárdenas', para criticar la labor del showman catalán en Movistar+. Lo hizo en la mañana del jueves 26 de enero. El presentador preguntaba a sus colaboradores por los datos obtenidos por su formato en La 1 y acto seguido aprovechó para pedir información sobre los espacios menos vistos en la televisión del jueves 26. "Saca un cero técnico, teniendo 60.000 euros de presupuesto", destacó. "Curioso el dato de ‘Late Motiv’, el programa de Buenafuente, que a veces ni siquiera me sale en la lista, porque es un cero", le decían. "Un cero técnico", subrayaba el comunicador.

"Es curioso, porque tiene casi el doble de presupuesto que nosotros. No hay ni un solo portal que diga el presupuesto multimillonario que tiene y que saca un cero técnico, teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche. Es una locura" valoraba Cárdenas. "Si tuviésemos este presupuesto, tendríamos artistas internacionales y todo", añadía.

Cárdenas llegó incluso a cuestionar la labor televisiva de Buenafuente, como recoge el portal Vertele: "Hay gente que dice que sigue haciendo la misma tele desde hace veinticinco años, y es verdad. ¿Cómo es que no te renuevas? Hace 25 años que haces lo mismo", afirmó. "Si no ha funcionado en los últimos 10 años, ¿no ves que no puedes seguir haciendo lo mismo?", apostillaba.

A la vista de los datos, el comunicador insinuó que Movistar se plantea prescindir de 'Late Motiv' de cara a la próxima temporada: "Suenan rumores importantes de que Movistar no puede mantener un programa que cuesta esa salvajada con un cero técnico. Lo hacen porque es Movistar y tienen tanta pasta…”. "Lo que no se entiende es que él tenga semejante deuda con Hacienda. Con la cantidad de pasta que ha ganado y debes millones a Hacienda. Es curioso, ¿eh?", planteó.