¿Cuánto cobran los famosos por un tuit?

Twitter es más que una red social, es una gran plataforma donde miles de marcas, e incluso personajes famosos, hacen negocio cada día. Deportistas, actores, personajes del espectáculo y celebridades en general lanzar tuits publicitarios a diario... y no por amor al arte. Muchos ingresan un buen número de ceros en sus cuentas bancarias gracias a los 140 caracteres.

Cristiano Ronaldo le añade a su sustanciosa ficha en el Real Madrid, unos 260.490 euros por cada tuit en el que promociona una marca, según los datos de 2016 de la agencia de comunicación social Opendorse. No en vano, el delantero luso figura como el deportista con más seguidores en Twitter: más de 49,2 millones de seguidores.

A bastante distancia, en lo que ha ingresos por tuits se refiere, se encuentra el jugador de baloncesto de la NBA Lebron James. 'Sólo' cobra unos 123.763 euros, mientras que el podio de mejor pagados en la red social del pajarito lo completa el brasileño del FC Barcelona Neymar, que recibiría unos 100.00 euros por tuit.

En los deportistas españoles, el primero del ránking es Rafa Nadal, con una estimación de 51.452 euros por cada tuit publicitario, mientras que pilotos como Jorge Lorenzo o Marc Márquez percibirían entre los 20.000 y 15.000 euros.

Aunque este negocio no es sólo para deportistas. También las 'celebrities', 'influencers' y 'youtubers' hacen caja con sus tuits. En Estados Unidos, según datos de la firma Captiv8 publicados por 'The New York Times' a finales de 2016, un 'influencer' o famoso que tenga entre tres y siete millones de seguidores cobra por un vídeo pactado con una marca 167.046 euros, 66.800 por una foto y 26.700 por un tuit. Aquellos que tienen entre 50.000 y 500.000 seguidores perciben 2.500 dólares por un vídeo de prescripción en YouTube, 1.000 dólares por publicar en Instagram o Snapchat y unos 400 dólares por una publicación en Twitter.

En España se especula con que los 'influencers' patrios cobrarían por asistir a un evento de moda unos 3.000 euros, unos 4.000 euros por patrocinar cualquier evento por redes sociales o por asistir y unos 6.000 euros por realizar una convocatoria en sus redes sociales y o escribir un post en su blog anunciando el evento. Un negocio redondo.