Fallece Bimba Bosé a los 41 años

La modelo, actriz y cantante Bimba Bosé ha fallecido este lunes a los 41 años tras tres años de lucha contra el cáncer, según fuentes cercanas a la familia. Hija de Lucía González Bosé y su primer marido, Alessandro Salvatore, la vida de Eleonora Salvatore -ese era su nombre- siempre estuvo ligada al mundo de la cultura y la moda.

Madre de dos hijas, Dora y June, de 13 y 5 años, fruto de su relación con Diego Postigo, en 2014 su vida daba un vuelco cuando le diganosticaban un cáncer de mama. Tuvo entonces que someterse a una mastectomía para extirparle un tumor que se alojaba en el seno izquierdo. Sin embargo, en junio de 2016 la sobrina de Miguel Bosé confirmaba que tenía metástasis en huesos, hígado y cerebro que finalmente se ha cobrado su vida.

Su imagen andrógina y rompedora la llevo a trabajar con fotógrafos de prestigio internacional como Steven Meisel y Mario Testino. Amiga íntima y musa del diseñador David Delfín -que afronta ahora otra lucha contra el cáncer-, ocupó las portadas de revistas como Vogue o Harper's Bazaar y desfiló en las pasarelas de Londres, París, Nueva York y Milán.

Pero Bimba Bosé no solo despuntó como maniquí. Además de DJ, la nieta del torero Luis Miguel 'Dominguín' puso en marcha su propio sello discográfico y formó parte del grupo The Cabriolets, con el que debutó en 2007 con un larga duración llamado 'Demo'. El pasado año, y de nuevo ligada al mundo de la música, participaba en 'Levántate All Stars' en Telecinco.

Bosé también hizo sus pinitos como actriz tanto en cine como en televisión. Debutó en el celuloide con 'El consul de Sodoma' y continuó realizando pequeños cameos en películas como 'Julieta' (Pedro Almodóvar, 2016) y 'La que se avecina'.