¿Qué le pasa al pelo de Donald Trump?

«No uso peluquín, es mi cabello». A sus 70 años, el pelo de Donald Trump ha acaparado más focos durante su carrera a la Casa Blanca que alguna de sus promesas electorales. Y no digamos ahora que ya ocupa el Despacho Oval. Y eso que el ya presidente norteamericano ha hecho todo lo posible por demostrar que no luce postizo, por más ‘memes’ que protagonice su flequillo en las redes. Incluso, durante un mitin, hizo que una de sus simpatizantes le tirase de un mechón para demostrar al mundo que no había trampa ni cartón.

Su secreto para lucir una frente frondosa ya se ha desvelado: injertos de última generación. O eso al menos aseguran los expertos en injertos capilares. Y en ello ha indagado la página americana Gawker, que enfatiza que el pelo de Trump es obra de un médico árabe que le habría realizado una "intervención de microcilindros". Todo para que ninguno de sus compatriotas desvelase su secreto por una buena cantidad de dinero.

Aunque Trump no ha confirmado ni desmentido su paso por la consulta de este médico. Como mucho ha contado cuál es su ritual de belleza a la revista Rolling Stone, donde contaba alguno de sus trucos para lucir su rubia cabellera. «Me lavo el pelo y lo dejo secar al aire. Tarda aproximadamente una hora. Después me lo peino, con un peine. No, no me lo peino hacia delante. Quiero decir, muchos me acusan de ser un comb-over (el peinado que se ponen algunos hombres calvos para taparse la calva con el resto del pelo), pero no se trata de ese estilo. Es más bien un poco hacia adelante y hacia atrás, que es como me lo he peinado durante años: adelante y atrás, siempre igual». Pero ahora su secreto ha quedado al descubierto gracias a los injertos.