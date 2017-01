'DINIARLA'

Anda Dinio matando a Carmen de Mairena, que sí, que en paz descansa, pero en bata de boatiné y en el sofá de su casa, no amortajada en la tumba (de momento). Con esa obsesión por quitarla del medio (ya es la segunda vez que difunde el falso deceso) a Dinio se le está poniendo cara de enterrador. Más todavía. Pero Carmen, como Peter Sellers en la primera secuencia de 'El Guateque', sobrevive a lo que le echen. No lleva ella (incluso él) toda una vida en la resistencia como para rendirse ahora porque lo diga Dinio. Y además, el exnovio de Marujita Díaz...¿dónde se informa que le mienten tanto? ¿En el BOE?

Él dice que la noche le confunde... Pero esto ya es demasiado. El martes a las 22.56, con viento de Levante, o más bien con un siroco tremendo, a Dinio no se le ocurrió nada mejor que escribir en su cuenta de Twitter: «Ha fallecido mi querida amiga Carmen de Mairena. D.E.P.». O como diría Mariló Montero, firmado: D punto, E punto, P punto (tal vez, Dinio El Patán). Cuesta creer que el cubano sea tan amigo de la presunta difunta y no llame al menos a la familia para confirmar la triste noticia o siquiera dar el pésame. Con amigos como él quién necesita enemigos... Su tuit se difundió por las redes y tuvo que ser desmentido a través de la página oficial de Carmen de Mairena, donde lo tacharon de bulo y aclararon que Carmen se encuentra bien, gracias. Que no estaba muerta... Ni andaba de parranda porque a sus 84 años no está la artista para muchos excesos. Lo grave es que el ex de Marujita ya la 'mató' en 2013. Qué obsesión con el más allá tiene este hombre. Ni Iker Jiménez. Dinio te ve haciendo un 'manequin challenge' y ya te da por fiambre. Debería analizarse el subconsciente. Si lo tuviera. Pero no creo que tenga ni consciente.

A mí me alegra que Carmen de Mairena siga en este mundo. Nacida Miguel Brau Gou, el célebre travesti barcelonés es la prueba viviente de que se puede ser hombre y mujer, catalán de pura cepa y españolaza cañí, independentista y folclórica a la vez. Y no estar loca... Serlo. Larga vida a Carmen de Mairena. Y cuando de verdad se muera nadie podrá decir que la ha diñado. Habrá que decir en justicia que la ha 'Diniado'.