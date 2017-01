Las bonitas palabras que David Bisbal dedicó a Chenoa en el programa de Bertín Osborne

David Bisbal fue el primer invitado de Bertín Osborne en Mi casa es la tuya, después del cambio de día del programa. El almeriense sabía que tendría muchos ojos puestos en esta entrevista por sus posibles declaraciones sobre su relación con Chenoa y aún así contestó a las preguntas que le lanzó Bertín Osborne acerca de este tema. De hecho, David Bisbal recordó sin problemas y con mucho cariño su noviazgo con Chenoa, después de haber relatado antes cómo transcurrió su infancia, sus inicios en el mundo de la música y, por supuesto, su entrada en Operación Triunfo.

Tal y como narró David Bisbal a Bertín Osborne, su llegada a la academia de Operación Triunfo fue fruto de la casualidad, ya que su plaza la consiguió en la repesca de candidatos, donde conquistó a Noemí Galera. En Operación Triunfo aprendió bastantes cosas, pero el consejo que se le quedó grabado fue el que le dio Mónica Naranjo. "Nos dijo que buscáramos un buen abogado al salir y a algunos se nos quedó bien grabado", apuntó entre risas Bisbal.

A colación de su paso por Operación Triunfo, Bertín Osborne le preguntó por lo que la audiencia esperaba con ansia: su relación con su compañera de programa Chenoa. "La sintonía y el cariño me unió a Laura. Cuando acabó el programa la relación se reforzó mucho. Nos necesitábamos, necesitábamos alguien que te comprendiera y con la que poder compartir tus cosas artísticas. De repente, el trabajo empezó a crecer y nos apoyábamos mutuamente", recordó con mucho cariño el almeriense, a la vez que apuntó que lo peor de aquella época fue "acostumbrarse a que todo el mundo te reconozca" y, sobre todo, los rumores que se publicaban en las revistas: "Si alguien se inventaba alguna cosilla, me afectaba por si le hacía daño a mi familia".

Tras hablar de su ex, David Bisbal también tuvo palabras para la que es su "yo femenino": Rosanna Zanetti. Eso sí, no quiso desvelar el lugar en el que conoció a la modelo: "Dónde nos conocimos es nuestro secreto". Dejando el misterio en el aire, Bisbal declaró que a pesar de que no llevan "mucho tiempo", ha sido el "necesario para saber que es una maravilla de persona. Es mi versión en femenina, por eso nos entendemos muy bien". No habló de boda, pero explicó en qué consiste el pacto que tienen entre él y Rosanna: "El pacto de amor que tenemos es: tú cuídame a mí, que yo te cuido a ti". Además, Rosanna Zanetti, también cuenta con el beneplácito de la madre de Bisbal que apareció en una tablet confesando que en la modelo ha visto "cosas que no he visto en otras".