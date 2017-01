Gran Hermano VIP: El 'zasca' de David Bustamante a Alejandro Abad

Gran Hermano VIP ha contado con una visita muy especial esta semana. David Bustamante ha visitado la casa de Guadalix de la Sierra para comunicar a los concursantes de Gran Hermano VIP 5 cuál iba a ser la prueba semanal. Esta semana el reto se llama 'Canta como puedas' y consistirá en que los concursantes deberán componer una canción durante los próximos días.

Esta visita de David Bustamante a Guadalix de la Sierra supuso el reencuentro con Alejandro Abad, con quien varios de los exconcursantes de OT mantienen un conflicto por la canción 'Mi música es tu voz'. Juan Camus y Naím Thomas acusaron a Alejandro Abad de apropiarse de la autoría de la conocida canción, algo que el propio productor reivindicó diciendo que el estribillo es obra suya y que el éxito de la pieza se debe precisamente a esa parte.

Una vez que David Bustamante explicó cuál era la prueba y en qué consistía, el cantante no desperdició la oportunidad para lanzar un dardo a Abad, eso sí, en tono de humor: "Pero con esto no te me vayas a cabrear, ¿eh?, que después de la canción sigamos siendo todos amigos". Alejandro Abad no se tomó muy mal la broma y tras el zasca, el compositor respondió con risas.