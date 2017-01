Loli Álvarez, conocida por Crónicas Marcianas, confiesa que está arruinada

Loli Álvarez, conocida por haber sido una colaboradora de Crónicas Marcianas, reapareció este lunes en Sálvame para desvelar el drama económico que atraviesa. Loli Álvarez llegó al plató del programa de Telecinco y confesó que está arruinada y que debe 75.000 euros.

La cantante indicó en Sálvame que hace un par de años tuvo que solicitar un préstamo, puesto que necesitaba 18.000 euros para hacer frente a una serie de tasas de abogados a los que había contratado porque "salía de otros temas procesales", pero que como garantía, el prestamista le exigía poner su casa y ahora le debe la cantidad antes citada.

"Si me han engañado es porque hay un notario en medio de todo esto, y yo me fío del notario. Lo más extraño de todo es que cuando te dan el dinero y ves que era dinero en una bolsa de supermercado en billetes de 20 euros”, explicó Loli Álvarez en Sálvame. "Alguien que por unos simples 18.000 euros, que me da vergüenza decirlo, pretende quedarse con un patrimonio valorado en casi 300.000", continúa explicando.

Esta situación la ha llevado al límite y le está pasando factura en su salud. Ha tenido que ir a urgencias con ataques de ansiedad, aunque a pesar de todo promete "luchar hasta el final, aunque me tenga que dejar la vida en el camino, aunque tenga que llegar al Tribunal de la Haya", según dijo entre lágrimas. “Esto ha estado a punto de acabar conmigo”, ha confesado entre lágrimas.