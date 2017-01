Nacho Vidal: «Empecé en el porno por amor»

Nacho Vidal, uno de los actores más famosos de cine pornográfico, desveló en el programa de Risto Mejide 'Chester in love' cómo comenzó en la industria para adultos. «Ella tenía 19 años. La conocí, me enamoré de una prostituta. Le dije que dejara ese trabajo. Yo tenía entonces una empresa de transporte y me ganaba muy bien la vida», comenzó el catalán sobre un momento en que aseguró que deseaba que ella se retirara. «Ella no quería que nadie la mantuviera, que dejaba de trabajar pero que por qué no hacíamos algo juntos para ganar dinero, que por qué no hacíamos porno en vivo en las cabinas de Barcelona», explicó el también empresario. «Me encedió una luz que estaba apagada. ¿Me van a pagar por eso? Así empezamos. Empecé en el porno por amor», reconoció Nacho Vidal.

«Me siento un fornicador, me he dedicado desde que tengo uso de razón a un hobby que se ha convertido en un trabajo que me ha permitido aprender idiomas y conocer a personas», indicó el famoso de 43 años en un programa dedicado al amor. Además de esa confesión, el actor porno prefirió no dar una cifra sobre el número de mujeres con las que se había acostado porque no quería parecer pretencioso. «Pueden ser 5.000. Como un pastelero. ¿Cuántos pasteles has hecho durante 22 años de tu vida de trabajo, plus lo que has hecho por tu cuenta en casa? Echa cuentas. Pueden ser muchísimas más», respondió a Mejide. Finalmente, dio una cifra aproximada sobre las mujeres con las que se había acostado fuera del trabajo: «Unas 2.000».