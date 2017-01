La emotiva carta de las hijas de Bush a las de Obama que se ha hecho viral

La marcha de Barack Obama de la presidencia de los Estados Unidos está siendo seguida muy de cerca por los medios. Tanto es así, que no sólo todos sus actos se cubren al milímetro, sino que todo lo que rodea a su familia y lo que han vivido en estos últimos ocho años se recuerda bajo un halo lleno de nostalgia. En redes sociales la marcha de Obama también está siendo un tema central, por lo que no es de extrañar que la carta que han escrito las hijas de Bush (Jenna y Barbara) a Malia y Sasha Obama se haya hecho viral.

"En ocho años os habéis convertido en dos mujeres increíbles. Os habéis apoyado la una en la otra a lo largo de este tiempo, como hicimos nosotras", relatan las hermanas Bush, a la vez que han recordado cómo fue la primera visita de de Michelle Obama y sus hijas por la Casa Blanca. "Os enseñamos el dormitorio Lincoln, las habitaciones que una vez fueron las nuestras y os presentamos a todas las personas, desde el jardinero a los mayordomos, que dedican sus vidas a convertir un edificio histórico en nuestro hogar. Nunca os olvidéis de los trabajadores de la Casa Blanca ni de los miembros del Servicio Secreto: Estuvieron en nuestras primeras citas, en nuestras primeras veces, en nuestros compromisos e incluso en nuestra luna de miel. Sabemos que no siempre fue fácil, nosotras cuatro éramos adolescentes seguidas de hombres con mochilas, pero ellos siempre antepusieron sus vidas para protegernos".

En su nueva etapa, Jenna y Barbara las invitan a disfrutar de la universidad ya que "como todo el mundo sabe, nosotras lo hicimos". "Explorad vuestras pasiones, descubrid quiénes sois. Cometed errores, lo tenéis permitido. No dejéis a los amigos fieles que os conocen de verdad, os quieren y os protegen. Los que os juzgan no os quieren y sus voces no deberían importaros. En estos años, habéis escuchando a gente que no conoce a vuestros padres criticarles con fiereza. Habéis visto a vuestros queridos padres reducidos a titulares. Vuestros padres serán vuestro mejor apoyo en este nuevo capítulo y nosotras también lo seremos", se despiden las hermanas Bush.

"Solo queríamos que supieran que son dos mujeres increíbles y que no están solas. Estoy muy emocionada, es increíble lo rápido que han pasado estos ocho años", señaló Jenna durante la emisión de su programa de televisión 'Today'.