¿Qué fue de los actores de Médico de Familia?

Emilio Aragón ha vuelto a televisión esta semana con la serie Pulsaciones. El actor, productor, guionista y director ha regresado a la pequeña pantalla tras varios años desaparecido en combate y prestando sus esfuerzos al cine donde se han podido ver algunas películas suyas como Pájaros de papel (2010) o Una noche en el viejo México (2103).

El martes pasado tuvo lugar el estreno de Pulsaciones, una serie que constará únicamente de diez capítulos y que promete mucho gracias a la base de su trama que trata de un neurocirujano al que le es trasplantado el corazón de un periodista muerto en extrañas circunstancias. Los recuerdos del fallecido comienzan a martillear al neurocirujano que investigará que le ocurrió al periodista, interpretado por Juan Diego Botto.

La ficción es una de las grandes bazas de Antena 3 para esta nueva temporada y, por ello, la cadena no dudó en promocionarla un día antes en El Hormiguero. El espacio de Pablo Motos invitó a Emilio Aragón a su plató y junto a Trancas y Barrancas, el polifacético artista habló largo y tendido de su nueva serie y, por supuesto, tuvo tiempo para hacer un repaso por su carrera destacando programas como VIP Noche o la serie estrella por la que siempre se le recordará: Médico de Familia (Telecinco). En medio de la conversación que mantenían presentador e invitado, Pablo Motos apuntó a Emilio Aragón la moda que corre últimamente entre los programas más exitosos de las últimas décadas de reencontrarse. La primera edición de Operación Triunfo fue la pionera, después se apuntó el elenco de UPA Dance en El Hormiguero, pero ¿se reunirán los actores de Médico de Familia? Eso fue prácticamente lo que preguntó Motos a Emilio Aragón, que contestó que evidentemente estaría dispuesto a que eso sucediese. "No me importaría, sería bárbaro, sería fantástico", fueron las palabras exactas de Emilio Aragón que Pablo Motos cogió al vuelo para comprometerse a organizar el que sería un mítico encuentro 22 años después.

Médico de Familia se estrenó en 1995 y terminó en 1999, tras nueve temporadas en antena. Durante todo esos años, la serie familiar de Telecinco se ganó a la audiencia que no se perdía ningún episodio de las andanzas de Emilio Aragón y toda su trupe. Nacho, Alicia, Juani, Chechu, María y compañía fueron personajes que se convirtieron en 'casi amigos' de todos los españoles, que no pudieron evitar derramar alguna que otra lágrima en el último episodio de Médico de Familia.

Casi 22 años después las carreras de sus actores han tomado caminos muy diferentes y aquí las resumimos:

Emilio Aragón 1 Tras el éxito de Médico de Familia, Emilio Aragón, que interpretaba el papel de Nacho Martín (protagonista), siguió ligado a la televisión con series como Javier ya no vive solo (2002-2003) y Casi perfectos (2004-2005) y como presentador de espacios como El Club de la Comedia o Los irrepetibles de Amstel. También probó suerte en el cine con la dirección de Pájaros de papel (2010) o Una noche en el viejo México (2103) y la producción de Carlitos y el campo de los sueños, una película de la que también fue compositor. Además, de sus múltiples facetas artísticas, Emilio Aragón está implicado en labores solidarias. De hecho, es patrono y vicepresidente de Acción Contra el Hambre, ha viajado en numerosas ocasiones para conocer de cerca la labor que esta organización lleva a cabo en el terreno Emilio Aragón

Lydia Bosch 2 Interpretó a Alicia, la hermana de Elena, la primera mujer de Nacho con el que más adelante tendría dos hijos: Manu y Elena. La carrera de Lydia Bosch tras el punto y final de Médico de Familia ha estado ligada siempre a la televisión y ha aparecido en series tan exitosas como Motivos Personales, Águila Roja, Gran Hotel o Sin Identidad, entre otras. También ha protagonizado películas como You're the one en el año 2000, de José Luis Garci, y por la que fue nominada al Premio Goya a la mejor actriz. A su faceta interpretativa también ha hecho trabajos como presentadora de televisión. Lydia Bosch

Luisa Martín 3 Hacía el papel de la asistenta de la casa del doctor Nacho Martín. Juani, que era como se llamaba, en Médico de Familia se convirtió enseguida en una de los personajes con más peso de la serie. Al igual que Emilio Aragón o Lydia Bosch, Luisa Martín ha seguido trabajando como actriz en televisión y se la ha podido ver en ficciones como Gran Reserva, Yo quisiera, B&B (donde también hacía de asistenta del hogar), de Boca en Boca, Bajo sospecha y en varias obras de teatro. Luisa Martín / Sur

Isabel Aboy 4 Interpretaba a María, la hija mayor de Emilio Aragón. Tras su paso por Médico de Familia, Isabel Aboy trabajó en Periodistas, donde tenía el papel de una becaria. Después, Aboy decidió dejar la televisión y centrarse en su carrera universitaria, que compaginó con algunos trabajos en obras de teatro o como modelo. Además, ha aparecido en programas como '¡Qué tiempo tan feliz!' o 'Pasapalabra' recordando viejos tiempos. Isabel Aboy trabaja de psicóloga en la fundación Protégeles, centrada en combatir el acoso escolar, los trastornos alimenticios y los problemas derivados de la seguridad en Internet. En cuanto a su vida personal, Isabel Aboy está casada con Javier Guimón con quien tiene tres hijos, los dos últimos, que son mellizos, nacieron el pasado mes de octubre.

Aarón Guerrero 5 Era un niño cuando comenzó en Médico de Familia y con el paso de las temporadas los telespectadores vieron como Chechu se convertía en un adolescente. Con el fin de la serie Aarón Guerrero estuvo algunos años en la televisión, por lo que se le pudo seguir el rastro en el programa infantil Pokemanía; en series como Ana y los siete, Yo soy Bea, siendo su última aparición como concursante de ¡Mira quién salta!. Desde el año 2009 Aarón Guerrero tiene en Madrid el restaurante Alta Costura. Aarón Guerrero / Sur

Marieta Bielsa 6 Se hizo famosa con sólo dos años por su papel de Anita, la hija pequeña de Emilio Aragón en Médico de Familia. Este ha sido su único trabajo interpretativo y desde que finalizó la serie Marieta ha estado alejada de los focos mediáticos. Tan sólo hizo una aparición puntual en Sálvame en el año 2014 (tenía 22 años entonces), en una visita en la que contó que era estudiantes de un Grado de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Alcalá de Henares. Marieta Bielsa / Telecinco

Pedro Peña 7 Pedro Peña El actor daba vida a Manolo, padre de Nacho Martín y abuelo de los niños. Una vez finalizada Médico de Familia, Pedro Peña continuó su ya extensa carrera en otra exitosa serie, Un paso adelante (2002 y 2005). Falleció el 2 de octubre de 2014 a los 88 años de edad.

Gemma Cuervo 8 Gemma Cuervo La conocida actriz interpretó el papel de abuela materna y su carrera es de sobras conocida por el público una vez que terminó Médico de Familia. Gemma Cuervo formó parte del reparto de Aquí no hay quien viva, La que se avecina y en Museo Coconut.

Iván Santos 9 El joven actor era Alberto, un sobrino de Nacho, que se escapaba de su casa y se quedaba viviendo en el hogar de los Martín. Sus apariciones televisivas han sido contadas, formando parte del elenco de 'Géminis, venganza de amor' y 'Hospital Central'. Iván Santos / Sur/ Twitter

Antonio Molero 10 El actor hacía el papel de 'Poli' el novio de Juani. Médico de Familia le abrió las puertas y comenzó una larga carrera televisiva. De hecho, si Médico de Familia le dio popularidad, Los Serrano lo afianzó entre los nombres más populares de la pequeña pantalla. Antonio Molero ha ido encadenando trabajos en series tan exitosas como 7 vidas y Águila Roja, El grupo, BuenAgente, Frágiles, Aquí Paz y después Gloria o Amar es para siempre. Sin embargo, no sólo ha hecho televisión y Antonio Molero puede presumir de tener a sus espaldas una decena de películas y de ser un 'fijo' del teatro. Antonio Molero

